Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в апреле-2019

Козерогам, Весам, Овнам и Ракам звезды сулят удачный месяц.

Астролог Влад Росс сделал прогноз на апрель 2019 года. По его словам, главные везунчики апреля - Козероги. Их ожидают крайне важные события.

Об этом сообщает "Главред".

Перед Козерогами откроются широкие возможности в плане выигрышей, потому они смело могут испытать свою удачу в лотерее. Их ждет процветание, удачные вложения, хорошие финансовые возможности. В апреле им стоит вкладывать деньги в недвижимость – это будут успешные сделки.

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Раков в апреле ждет блестящий период. Они могут рассчитывать на влиятельных покровителей. Также удачно будут складываться их дела, связанные с устройством на новую работу, с продвижением в карьере, достижением целей и важных вершин.

Весы также станут везунчиками месяца. Их ждут блестящие партнерские взаимоотношения. Будут часто складываться удачные для них ситуации. Дела будут хорошо идти во всем: в покупках, в торговле, в личных отношениях и любви. Все это может быть в жизни Весов в апреле.

И последний везунчик месяца - Овен. Звезды сулят им весьма благоприятные ситуации, связанные с дальними поездками. Они смело могут в это время эмигрировать или встречаться с иностранцами – все это принесет им удачу. Это время будет благоприятно для Овнов-бизнесменов, людей "купи-продай", поскольку в бизнесе их ждут отличные возможности. Очень насыщенное время и удачный период, который Овнам нельзя упустить.

Как сообщал УНИАН, астролог предупредил украинцев об опасностях в день выборов.