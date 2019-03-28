Опубликованы лучшие снимки всемирного конкурса фотографов-профессионалов Sony World Photography Awards (фото)
Международная премия Sony World Photography Awards опубликовала шорт-лист номинантов 2019 года.
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Sony World Photography Awards опубликовала короткий список номинантов на премию в категории профессиональное фото, открытый конкурс, молодежный конкурс, национальный конкурс и студенческий конкурс. Имена победителей назовут 17 апреля 2019 года.
Всего на конкурс было подано 326 тысяч фотографий из 195 стран мира. Таким образом в этом году был установлен рекорд для конкурса.
Победителей в конкурсе профессионалов выбирают сразу в нескольких категориях: архитектура, короткий миг, креативная фотография, путешествие, документальная фотография, пейзаж, дикая природа, портрет, спортивная фотография и натюрморт.
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