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Опубликованы лучшие снимки всемирного конкурса фотографов-профессионалов Sony World Photography Awards (фото)

16:31, 28 марта 2019
Общество
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Sony World Photography Awards опубликовала короткий список номинантов на премию в категории профессиональное фото, открытый конкурс, молодежный конкурс, национальный конкурс и студенческий конкурс. Имена победителей назовут 17 апреля 2019 года.

Всего на конкурс было подано 326 тысяч фотографий из 195 стран мира. Таким образом в этом году был установлен рекорд для конкурса.

Победителей в конкурсе профессионалов выбирают сразу в нескольких категориях: архитектура, короткий миг, креативная фотография, путешествие, документальная фотография, пейзаж, дикая природа, портрет, спортивная фотография и натюрморт.

Ранее УНИАН показал топ-10 лучших фото мира, снятых на мобильный телефон.

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Теги: #конкурс#фото