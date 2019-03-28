Опубликованы лучшие снимки всемирного конкурса фотографов-профессионалов Sony World Photography Awards (фото)

Всего на конкурс было подано 326 тысяч фотографий из 195 стран мира. Таким образом в этом году был установлен рекорд для конкурса.

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