В Днепре проведут ежегодный фестиваль "Французская весна"

В этом году через все мероприятия фестиваля красной нитью проходит тема цвета.

В Днепре 5 апреля начинается традиционный фестиваль «Французская весна в Украине».

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Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета. “В этом году через все мероприятия фестиваля красной нитью проходит тема цвета. Мы выбрали эту тему, чтобы показать, что цвет присутствует в жизни каждого из нас, он добавляет позитива и яркости. И вы сможете в этом убедиться, потому что программа этого года будет очень насыщенной”, - сказала исполнительный директор Французского института в Украине, атташе по вопросам культуры Селим Метель.

Программа фестиваля:

5 апреля - открытие “Французской весны в Украине”. В Днепропетровской филармонии с 19:00 будет джазовый концерт трио Венсана Буржекса. Днепряне первыми услышат композиции из нового альбома музыкантов.

7 апреля - в Днепропетровской академии музыки им. М. И. Глинки состоится концерт современной музыки Ensemble Alternance.

9 апреля - в музее «Литературное Приднепровье» откроется фотовыставка Александры Новоселофф «Стены между людьми».

10-25 апреля - в Днепропетровском национальном историческом музее будет проходить выставка «Французский след в истории Украины 18-19-го веков».

Традиционно представят подборку лучших французских короткометражных фильмов в проекте «Длинные ночи короткого метра». В программе фестиваля также конкурс поэтических чтений для детей «Весна поэзии в Париже», который состоится 10 апреля в Центральной городской библиотеке Днепра.

Также будут и уличные представления, что станут изюминкой фестиваля.

“Кульминацией «Французской весны-2019» будет уличное представление «Три тотемы». Это феерическое событие, прогулка персонажей высотой более 3 метров в легких костюмах, раздуваются от ветра. Они будут гулять на площади, развлекая больших и маленьких горожан. Это традиционная французская забава, ведь французы любят оживлять улицы, общественные места, очаровывать зрителя, выходя за рамки реальности, любят встречи с публикой”, - сказал директор Днепровского Альянса Франсез Орельен Мас. По его словам, уличное представление проведут только в Днепре, в Киеве такого не будет. «Три тотемы» начнется на главной площади Днепра 19 апреля, в 19:30.

Фестиваль “Французская весна в Украине” проходит с 2004 года в 10 городах страны. Фестиваль проводится Посольством Франции в Украине, Французским институтом в Украине и сетью "Альянс франсез" с целью укрепления франко-украинских отношений и расширения и межнационального сотрудничества.