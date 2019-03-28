Ани Лорак появилась в платье с "опасным" декольте и показала танцы с дочерью (видео)

В ролике артистка сменила ряд образов - от откровенного до сдержанных.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая недавно развелась с мужем Муратом, показала зажигательные танцы с дочерью Софией.

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Соответствующий ролик артистка выложила на своей странице в Instagram. На видео "дева" и ее чадо переодеваются и танцуют.

В кадрах Ани Лорак появляется в разных образах: сначала она предстает в эффектном красном платье с "опасным" декольте, затем - в брючном костюме, позже - в джинсах.

"Две подружки прям", "Ничего себе, как Сонечка отжигает", "Какие же вы красивые, девочки!", "Соня - маленькая звёздочка", "Не похожа на маму совсем", "Какая Сонечка умничка и красоточка!", - пишут в комментариях.

Ранее известная певица Алла Пугачева появилась в стильном образе на показе Yudashkin Kids, где дефилировала ее младшая дочь Елизавета Галкина.