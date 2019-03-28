Вера Брежнева рассказала про "радость беременности"

Певица призналась, что хотела бы родить еще одного ребенка.

Вера Брежнева внезапно заговорила о третьей беременности. Она написала на своей странице в Instagram, что хотела бы снова испытать радость материнства.

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37-летняя певица Вера Брежнева призналась, что хотела бы родить еще одного ребенка. Она воспитывает уже двух дочерей - 17-летнюю Соню и 9-летнюю Сару от предыдущих отношений, а вот в браке с композитором Константином Меладзе у нее детей нет и вероятно, что именно ему она хочет подарить еще одного малыша.

"Это настоящее счастье и чудо. Более того, это то состояние, которое мужчины не проживают в жизни. Только нам природа дала это счастье", - отметила Брежнева. Свадьбу пара сыграла тайно в Италии.

В СМИ предположили, что желание завести еще одного ребенка у Веры Брежневой появилось после разлуки со старшей дочерью Соней. Девочка уехала в США, где получает образование.

Как сообщал УНИАН, ранее Вера Брежнева показала, как изменилась за 15 лет.