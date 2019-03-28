Отзыв журналиста: Как я тестировал IQOS целый год

Около года назад я взял на тест IQOS – девайс для нагревания табака от Philip Morris. Гаджет задуман как альтернатива для курильщиков, которые переживают о своем здоровье, но, в силу разных причин, не желают отказываться от курения. И вот, пришло время рассказать о своих впечатлениях и о ряде нюансов, связанных с использованием IQOS.

Несмотря на то, что об этом девайсе уже написано достаточно много, все же вкратце напомню, что же это такое.

Система нагревания табака IQOS принадлежит компании Philip Morris International, которая в течение 10 лет вложила в разработку технологии около 4,5 миллиардов долларов. Для этого был построен суперсовременный научный центр в Швейцарии. Нашей редакции даже как-то довелось там побывать.

IQOS кардинально отличается как от обычных, так и от электронных сигарет. Это специальный электронный девайс для курильщиков, который умеет то, на что ни сигареты, ни другие электронные устройства не способны.

Табак в обычной сигарете горит при температуре около 900 градусов. Вместе с табачным дымом выделяются и вредные продукты горения. При использовании IQOS все происходит иначе. В держатель вставляется табачный стик (в большей части мира они продаются под брендом HEETS) – эдакая укороченная версия сигареты с фильтром и измельченным табаком. Внутри держателя есть специальный нагревательный элемент, он нагревает табак до температуры около 300 градусов.

Благодаря этому стик в держателе не горит, а нагревается, при этом выделяется настоящий аромат табака, без примесей вредных продуктов горения.

Более подробно об IQOS и первых впечатлениях от его тестирования вы можете прочитать в моем первом обзоре, который был написан по итогам первых нескольких недель.

Ну а я перейду к итогам использования девайса в течении года, разделив свои впечатления на пару блоков.

Год с IQOS. Последствия для здоровья и качества жизни.

Среди положительных перемен однозначно могу назвать следующие:

Избавился от запаха

Окончательно ушел неприятный сигаретный запах, сопровождавший меня везде. Для меня, как человека, у которого дома больше не курит никто, это важно. Раньше и от жены, и от детей периодически ловил осуждающие взгляды, особенно когда после перекура сразу заходил домой, неся с собой шлейф неприятного запаха от прокуренной одежды. Сейчас эта проблема исчезла. Вместе с ней исчезли и другие - неприятный запах из рта и дурно пахнущие пальцы рук.

Прошел кашель

Также, через несколько месяцев после перехода на IQOS, окончательно прошел характерный кашель курильщика, особенно часто проявляющийся по утрам и вечерам. Думаю, курильщики со стажем меня поймут и согласятся, что это факт важен как в плане самочувствия, так и в плане настроения – ведь тебя перестают одолевать мрачные мысли, связанные с этим кашлем.

Обострилось обоняние

Кроме этого, значительно улучшилось обоняние. Я стал лучше улавливать различные запахи, которых раньше не чувствовал. Согласитесь, когда ты снова можешь почувствовать на полную подзабытый запах морозного воздуха или первых дней весны – это многого стоит.

Улучшился аппетит, получаю полноценное удовольствие от пищи

Еще один важный момент, на который я обратил внимание – это улучшение аппетита. Наверно, отсутствие сигаретного дыма, который включает в себя различные продукты горения и смолы, положительно сказалось на работе вкусовых рецепторов. Теперь приемы пищи приносят мне гораздо больше удовольствия.

При всех этих немаловажных позитивах необходимо отметить и одну негативную сторону использования IQOS – я начал курить стабильно больше. Из-за того, что дым, а точнее пар от IQOS, не такой едкий, как сигаретный, и не такой заметный, я стал чаще позволять себе использовать гаджет как дома, так и в машине. Таким образом, если раньше я выкуривал в день меньше пачки сигарет, то теперь, часто не вкладываюсь в эту норму. А это как лишние расходы, так и повышенное потребление никотина. Пусть смол в IQOS и нет, но все равно вряд ли это полезно – увеличивать свою норму.

Год с IQOS. Удобство использования.

В этом смысле у IQOS тоже есть как позитивные, так и негативные аспекты. Из позитивных – устройство довольно надежное. Особенно – последняя модель. Если на первое поколение девайсов часто были нарекания из-за поломок как держателя, так и зарядного устройства, то сейчас все изменилось.

С выходом второго поколения, насколько я понял, были внесены определенные изменения в конструкцию, и при практически том же дизайне надежность девайса значительно повысилась. У меня он работает до сих пор.

При этом радует готовность компании не останавливаться на достигнутом. Выход на рынок третьего поколения устройства IQOS 3 продемонстрировал, что компания развивается в правильном направлении. Были значительно улучшены технические характеристики – возросла скорость зарядки держателя, появилась функция сигнализирования о готовности к работе с помощью легкой вибрации. Также стал намного интереснее дизайн, в котором предусмотрена возможность с помощью различных колпачков и накладок персонализировать свое устройство.

Появились дополнительные аксессуары, которые упрощают использование, такие как держатель в машине или кожаный органайзер, в котором можно держать как сам девайс, так и стики. Одним из лучших обновлений в IQOS 3, значительно повышающих комфорт использования,, на мой взгляд, стал новый инструмент для чистки держателя, который идет в комплекте. Он на порядок лучше и эффективнее предыдущей версии. При этом стоит отметить его недолговечность. Несколько месяцев использования и он приходит в негодность, что довольно обидно. Покупать новый не хочется, а использовать старый тем более. Так что его можно смело отнести к расходникам.

Еще один негативный момент – это несовместимость зарядок у разных поколений. У третьего поколения уже другой порт (Type C), и зарядки от предыдущих поколений к нему не подходят. Из-за этого у меня возникает постоянная путаница и уже несколько раз я попадал в ситуацию, когда взял с собой IQOS 3, и не смог зарядить, поскольку под рукой был только шнурок IQOS 2.4+. Можно конечно купить дополнительную зарядку, но это обилие разных зарядок на работе, дома и в машине немного раздражает. Но, с другой стороны, все гаджеты постепенно стремятся к унификации и стандартизации зарядных устройств. И большинство из них переходят именно на разъем Type C. Так что, наверное, это неизбежно.

Выводы:

Здесь все просто. Когда я только купил IQOS, слышал отзывы, что некоторым сложновато перестроиться с на него с сигарет. Для меня переход на комфортный IQOS и отказ от обычных сигарет оказался не просто легким. Он был просто незаметным. За весь этот год я выкурил только одну сигарету. И ощущения были настолько неприятные, что я ее так и не смог докурить. После этого мыслей о них не возникало от слова «вообще». Просто удивительно, как я мог столько лет курить эту гадость.

Кроме этого я понял еще одну вещь – если я когда-нибудь завяжу с IQOS, то это уже будет пол­ный отказ от курения в любом виде. На сигареты я больше не перейду никогда.

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Пономарев Юрий

IQOS – устройство для нагревания табака. Разрешено к использованию только совершеннолетними курильщиками. Переход на IQOS не является полностью безопасным. Никотин, содержащийся в стиках, вызывает привыкание.