Настя Каменских снялась в сериале (видео)

Настя Каменских приняла участие в съемках интернет-сериала "Хостел".

Популярная украинская певица Настя Каменских приняла участие в съемках интернет-сериала "Хостел".

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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В подписи к ролику певица заявила, что она любит быть во всем "первооткрывателем". По ее словам, именно она первой создала свой блог на Youtube, "когда это еще не было мейнстримом в шоу-бизнесе".

"Я решила не изменять традициям и стала звездным гостем в большом блогерском проекте - сериале "Хостел". Это классный молодежный сериал, который разрывает все шаблоны и грани Youtube. И я рада, что меня пригласили стать его частью!", - написала Настя.

В сериале Каменских играет саму себя.

Как сообщал УНИАН, ранее Настя Каменских показала лицо без макияжа.