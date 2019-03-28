Настя Каменских снялась в сериале (видео)
12:03, 28 марта 2019Общество
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Настя Каменских приняла участие в съемках интернет-сериала "Хостел".
В сериале Каменских играет саму себя / фото Instagram
Популярная украинская певица Настя Каменских приняла участие в съемках интернет-сериала "Хостел".
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
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В подписи к ролику певица заявила, что она любит быть во всем "первооткрывателем". По ее словам, именно она первой создала свой блог на Youtube, "когда это еще не было мейнстримом в шоу-бизнесе".
"Я решила не изменять традициям и стала звездным гостем в большом блогерском проекте - сериале "Хостел". Это классный молодежный сериал, который разрывает все шаблоны и грани Youtube. И я рада, что меня пригласили стать его частью!", - написала Настя.
В сериале Каменских играет саму себя.
Как сообщал УНИАН, ранее Настя Каменских показала лицо без макияжа.
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