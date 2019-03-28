Звезда "Сватов" после разрешения въезжать в Украину собрался в оккупированный Крым

Российский актер играет в спектакле "Ловушка для мужа", его покажут 8 апреля в Керчи.

Российский актер Федор Добронравов, которому киевский суд вчера разрешил въезжать в Украину, собирается снова выступить на захваченном полуострове.

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Об этом со ссылкой на афишу керченского ДК Корабел и график гастролей актерского коллектива с участием Добронравова пишет сайт Крым.Реалии.

Российский актер играет в спектакле "Ловушка для мужа", его покажут 8 апреля в Керчи. Издание уточняет, что звезда телесериала "Сваты" собирается также приехать в Симферополь и Евпаторию.

Как сообщал УНИАН, суд отменил запреты звезде "Сватов" на въезд в Украину и показ фильмов с его участием.