В украинских кинотеатрах стартовал показ диснеевского "Дамбо": стоит ли смотреть фильм (видео)

В украинских кинотеатрах стартовал показ фильма "Дамбо" - киноадаптация классического диснеевского мультфильма.

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Главный герой картины - попавший в цирк слоненок с огромными ушами, который обладает возможностью летать. В основу сюжета «Дамбо» лег сценарий одноименного популярного полнометражного мультфильма 1941 года.

Цирковой артист Холт Фэрриер возвращается домой после Первой мировой войны и узнает, что его жены не стало, да и возвращения на сцену пока не светит. Владелец труппы Макс Медичи предлагает ему другую работу - присматривать за слонихой, которая вот-вот разродится. Когда слоненок появляется на свет, работа Холта становится сложнее, ведь тот обладает непомерно большими ушами, вызывающими у окружающих насмешки и отторжение. Однако то, что на первый взгляд кажется изъяном, на деле оказывается неповторимой особенностью.

Главные роли исполнили Ева Грин, Дэнни Де Вито, Колин Фаррелл, Майкл Китон.

Если первых зрителей растрогал и действительно порадовал фильм о милом слоненке, то вот западные критики довольно сухо и строго прокомментировали работу Бертона. Они отмечают, что в версии Бертона «не хватает души и инноваций» оригинала 1941 года.

Рецензент The Hollywood Reporter отмечает, что картина привлекательна, но как-то не особо трогает за душу. Тем не менее, есть и положительные отзывы. Издание Empire хвалит новую работу режиссера:"Очаровательная смесь диснеевского блеска и мрачного стиля Тима Бертона. Приходите за супер-милым слоном".

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появился тизер фильма "Король лев".