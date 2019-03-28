Алла Пугачева вышла в свет и поразила внешним видом (фото, видео)

Папарацци запечатлели, как Пугачева ждет выхода на подиум дочери Лизы.

Известная певица Алла Пугачева появилась на показе Yudashkin Kids, где дефилировала ее младшая дочь Елизавета Галкина.

Читайте также"Он надо мной издевался!": всплыли подробности развода Аллы Пугачевой

Соответствующие фото и видео появились в фан-группах Примадонны. "Концерт в Кремлевском дворце съездов? Нет, показ Yudashkin Kids, где заботливая мама Алла Пугачева в объективах прессы ждет выхода на подиум дочери Лизы", - говорится в описании к снимку.

В кадрах видно, что Пугачева, несмотря на почти 70-летний возраст, предпочитает молодежные луки: так, она появилась в куртке-косухе, черной кепке, солнцезащитных очках и темных штанах.

Ранее известный российский певец и композитор Игорь Николаев показал архивный снимок с Аллой Пугачевой, который был сделан 35 лет назад.