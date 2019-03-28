Алла Пугачева вышла в свет и поразила внешним видом (фото, видео)
06:24, 28 марта 2019Общество
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Папарацци запечатлели, как Пугачева ждет выхода на подиум дочери Лизы.
Пугачева появилась в молодежном образе / фото instagram.com
Известная певица Алла Пугачева появилась на показе Yudashkin Kids, где дефилировала ее младшая дочь Елизавета Галкина.
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Соответствующие фото и видео появились в фан-группах Примадонны. "Концерт в Кремлевском дворце съездов? Нет, показ Yudashkin Kids, где заботливая мама Алла Пугачева в объективах прессы ждет выхода на подиум дочери Лизы", - говорится в описании к снимку.
В кадрах видно, что Пугачева, несмотря на почти 70-летний возраст, предпочитает молодежные луки: так, она появилась в куртке-косухе, черной кепке, солнцезащитных очках и темных штанах.
Ранее известный российский певец и композитор Игорь Николаев показал архивный снимок с Аллой Пугачевой, который был сделан 35 лет назад.
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