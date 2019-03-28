Именины Дениса: поздравления с Днем ангела в стихах и открытках

День ангела Дениса 2019 отмечается несколько раз в году, в том числе - сегодня.

Сегодня, 28 марта, отмечаются именины Дениса.

Имя Денис полное достоинства и благозвучности. Эти люди отражают всю энергетику, которая протекает у них внутри. Они жизнелюбивы, обладают неугасаемым зарядом и исчерпывающим потоком активности, ведь всегда стремятся к позитиву и веселью.

От мужского имени Денис образованы женские имена Дениз, Дионисия, Дениса, Дениза. В англоязычных странах распространены мужская форма Деннис (Dennis) и женская Дениз (Denise), а мужское имя Денис сохранилось лишь для обозначения исторических персонажей.

В некоторых европейских странах, например, во Франции, Италии, Испании, Монако, встречается вариант имени Денис (Дионисий) - Данис. Может записываться и произноситься как Даниз. Соответственно, немного изменились и парные женские имена - Даниса, Даниза.

Именины Дениса

Современное имя Денис произошло от древнегреческого имени, означающего «принадлежащий, посвященный Дионису». До начала XX века имя Денис являлось только лишь народной формой церковного имени Дионисий, нарекаемого при крещении.

Дионис - олимпийский бог виноградарства, виноделия, плодородия, вдохновения, производительных сил природы в древнегреческой мифологии. Поэтому иногда имени Денис дают толкование «весельчак», «гуляка».

Когда именины Дениса

Именины Дениса 2019 празднуются несколько раз в году, практически в каждом месяце. По традиции каждый раз, когда в святцах упомянуто некое имя, празднуется день памяти святого, который его носил.

В частности, Денис празднует именины: 17 января, 6 февраля, 5 марта, 23 марта, 28 марта, 29 марта, 4 мая, 19 мая, 8 июля, 9 июля, 17 августа, 31 августа, 10 сентября, 19 сентября, 16 октября, 18 октября, 25 октября, 28 октября, 3 ноября, 14 ноября, 23 ноября, 2 декабря, 12 декабря, 30 декабря.

День ангела Дениса по церковному календарю

Имя Денис упоминается как в православных, так и в католических святцах. Среди католиков особо почитается святой Дионисий Парижский, являющийся покровителем Франции и Парижа.

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В церковном мире 28 марта чтят память двух Дионисиев Кесарийских (Палестинских). По верованиям, 8 святых мучеников, среди которых два Дионисия, пострадали при императоре Диоклетиане (284-305) в городе Кесарии Палестинской. Во время одного из языческих праздников христиан, отказавшихся принести жертву идолам, начали публично истязать и казнить. В это время мученик Тимофей был осужден на сожжение, а мученики Агапий и Фекла были отданы на растерзание зверям. Находившиеся в толпе юноши-христиане Пуплий, Тимолай, два Александра, Дионисий и иподиакон Диаспольской церкви Ромил решили публично исповедать веру и пострадать за Христа. В знак добровольного подвига они связали себе руки и явились к правителю Урвану. Видя их молодость, правитель пробовал уговорить их отказаться от своего решения, но тщетно. Тогда он вверг их в темницу, где уже находились двое христиан - Агапий, перенесший муки за веру во Христа, и его слуга Дионисий. Все эти святые были преданы страшным мукам и обезглавлены.

Поздравления с Днем ангела Дениса

Дорогой Денис, от всей души поздравляю тебя с твоим праздничным днём. Желаю, чтобы ты всегда стоял на верном и успешном жизненном пути, чтобы в делах тебя ждала удача, чтобы рядом были любящие и близкие люди, чтобы счастье твоё окрыляло тебя, а в душе царил вечный праздник.

***

Ни одно мероприятье

Без Дениса не пройдет,

Он в общении приятен,

Всех он за собой ведет,

Развлечения предложит,

Всех всегда развеселит,

Мы ему желаем счастья,

Жить без горя и обид!

Пусть Денис и дальше будет

Оптимизма не терять,

И огромнейшей харизмой

Сможет всех он обаять.

***

Денис, всегда счастливым будь,

Пусть будет много позитива!

Пройди с улыбкой этот путь,

Живи роскошно и красиво!

Желаю преданных друзей,

Любви взаимной и большой,

Мечты пусть сбудутся скорей,

Чтоб стала жизнь твоя цветной!

***

Имя Денис пришло от имени древнегреческого Бога природы и вина. Ты отличный друг, рубаха-парень, заводила. При этом на тебя можно рассчитывать, тебе можно доверять, и в сложных ситуациях ты принимаешь обдуманные решения. Иди по жизни без преград и с легкостью преодолевай незначительные трудности! С именинами, Денис!

***

Я сегодня тебя поздравляю

И хочу от души пожелать

Чтоб по жизни полегче шагалось,

Не пришлось чтоб тебе проиграть.

Будь, Денис, ты и смелым, и сильным,

Будь решителен и справедлив,

Ты люби и всегда будь любимым,

В деле важном ты будь кропотлив.

***

Поздравляю от души тебя, дорогой Денис. Хочу пожелать несломленного характера и устойчивых принципов жизни, доброй души и чуткого сердца, несомненной удачи и светлого счастья, уверенных побед и высоких наград.

***

Стоит раз тебя послушать,

Хочется позвать на бис.

Интересный собеседник

Ты, внимательный Денис.

Будь всегда удачлив очень,

Не болей, счастливым будь.

На запутанных дорожках

Отыщи лишь жизни суть.

***

Денис, сегодня твой особый праздник, с которым я хочу поздравить тебя. Ты неординарный, веселый человек, способный поддержать в трудную минуту. И это далеко не все твои достоинства, которыми ты располагаешь. Ты добрый, компанейский и целеустремленный, что очень важно, учитывая специфику нашего времени. Сегодня, я хочу пожелать тебе гармонии, достатка, умиротворенности. Не бойся осваивать новые навыки и узнавать все грани жизни. Это откроет не только новые возможности и перспективы, но и поможет тебе обрести счастье и познать настоящую радость.

***

С прекрасным именем Денис,

Сегодня связан бенефис.

Мы пожелать хотим скорей,

Тебе побольше светлых дней.

Хорош собой, воспитан, статен,

И к окружающим галантен.

Будь счастлив, радостен, доволен,

Всегда в своих решеньях волен.

***

Картинки с Днем ангела Дениса

К слову, погода 28 марта в Украине, в день ангела Дениса 2019, будет прохладной, местами пройдут дожди и мокрый снег. Местами ночью до -5°.