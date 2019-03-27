"Скучаю": Светлана Лобода раззадорила фанов новым постом в Instagram (фото)

Поп-звезда подогревает слухи о романе с солистом Rammstein.

Украинская певица Светлана Лобода поделилась в Instagram свежим снимком, на котором предстала в нежном образе.

На опубликованном фото она появилась за рулем авто. "Miss u", - написала артистка в посте, так и не рассказав, по ком же она скучает.

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"Интересно, кто это?", "Он тоже", "Шикарная", "Красивая", "Нереальная красота", - пишут в комментариях.

Напомним, СМИ не один раз писали, что Светлану Лободу связывают любовные отношения с Тиллем Линдеманном. Возможно, пост посвящен именно ему.

Ранее СМИ сообщали, что Светлану Лободу 30 октября 2018 года выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. 36-летняя певица покинула клинику, но не одна. Как пишет издание Super, забрать ее приехал лидер группы Rammstein - Тилль Линдеманн. Журналистам удалось снять эксклюзивные кадры впервые появившейся вместе на людях пары. Ради этого Тилль отложил съемки нового клипа в Европе.

Некоторые СМИ называют солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна отцом второго ребенка Лободы.