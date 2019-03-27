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Тина Кароль покорила сеть соблазнительным фото

15:22, 27 марта 2019
Общество
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Звезда обнажила плечи в кадре / фото instagram.com/tina_karol

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На опубликованном в Instagram фото артистка обнажила плечи в топе молочного оттенка на тонких бретелях. Дополнила образ Тина Кароль тонкой цепочкой на шее и массивным кольцом.

В макияже певица сделала акцент на губы, накрасив их фирменной красной помадой.

Ранее популярная украинская певица и звездный тренер шоу "Голос страны" Тина Кароль восхитила поклонников новым фото, на котором она "засветила" грудь.

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Теги: #фото#Тина Кароль