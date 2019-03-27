Тина Кароль покорила сеть соблазнительным фото
15:22, 27 марта 2019Общество
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Певица показала соблазнительный снимок и очаровала фанатов.
Звезда обнажила плечи в кадре / фото instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль показала эффектный снимок в наряде в нюдових тонах.
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На опубликованном в Instagram фото артистка обнажила плечи в топе молочного оттенка на тонких бретелях. Дополнила образ Тина Кароль тонкой цепочкой на шее и массивным кольцом.
В макияже певица сделала акцент на губы, накрасив их фирменной красной помадой.
Ранее популярная украинская певица и звездный тренер шоу "Голос страны" Тина Кароль восхитила поклонников новым фото, на котором она "засветила" грудь.
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