"Он надо мной издевался!": всплыли подробности развода Аллы Пугачевой

Накануне 70-летия Пугачевой ее бывший муж вспомнил самые яркие эпизоды их брака.

Бывший супруг Аллы Пугачевой (в 1977—1981 годах), советский режиссер и сценарист Александр Стефанович рассказал о разводе со звездой.

Экс-муж Примадонны рассказал, что во время бракоразводного процесса в зале суда певица заявила, что он над ней издевался - заставлял худеть, пишет "Комсомольская правда".

По словам Стефановича, когда артистка бросала курить, ее начинало "разносить".

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"Чтобы привести ее в форму перед важными съемками или выступлениями, я ее клал в Институт курортологии на Новом Арбате. И там довольно успешно боролись с помощью диеты и физиотерапии с лишним весом, она сразу же приходила в форму. Ей там препараты давали, они стабилизировали ее вес. То на две недели помещал Аллу туда, а то и месяц она там лежала. В среднем теряла около 10 кило", - вспоминает бывший супруг Пугачевой.

Также он вспомнил смешной эпизод во время бракоразводного процесса, связанный с этим.

"Когда мы начали разводиться, мы сказали в суде, что больше не хотим жить вместе. Судья говорит: "Это, может быть, легкомысленное решение, может быть, вам нужно подумать. Даю вам три месяца. Должны быть серьезные основания, чтобы я вас развела". Алла возмутилась: "Какие основания? Он надо мной издевался. Он меня худеть заставлял!" Но сейчас я вспоминаю это с юмором", – разоткровенничался Стефанович.

Ранее праздничный концерт, приуроченный к юбилею Аллы Пугачевой, обернулся настоящим скандалом, когда выяснилось, что на мероприятие государственная организация выделила 40 миллионов рублей. Эксперты полагают, что такое спонсорство – прикрытие для коррупционной схемы.