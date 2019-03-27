MARUV заманивает фанов на концерт в Москве пикантными фото в латексных чулках

Исполнительница анонсировала сольный концерт в Москве.

Эпатажная украинская певица MARUV, которая со скандалом отказалась представлять Украину на Евровидении 2019 после победы в нацотборе, анонсировала концерт в Москве и показала провокационное фото.

Читайте такжеMARUV получила музыкальную награду в Украине и уехала в Россию (фото)

Артистка опубликовала фотографию на своей странице в Instagram. В кадре MARUV появилась в черных латексных чулках, массивной обуви на высоких каблуках и полупрозрачной тунике.

"Совсем скоро первый большой сольный концерт в Москве! 6 апреля я выйду на сцену... До встречи", - написала звезда.

Как сообщал УНИАН, вокруг нынешнего нацотбора на Евровидение в Украине разгорелся скандал. НОТУ сообщила, что после отказа MARUV представителя от Украины на международный конкурс будут выбирать из финалистов нацотбора. Однако финалисты, которые заняли вторую и третью строчку (группы Freedom Jazz и KAZKA соответственно), также отказались от участия в конкурсе.

НОТУ объявила, что в этом году Украина не будет принимать участия в песенном конкурсе Евровидение 2019.