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"Сексуально": Настя Каменских заинтриговала тизером нового клипа (видео)

12:25, 27 марта 2019
Общество
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK заинтриговала сеть тизером нового клипа. Премьера клипа должна состояться уже в эту пятницу.

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Соответствующее видео появилось в Instagram певицы.

На кадрах Настя в роскошном красном платье с высоким разрезом сексуально двигается под музыку. 

Никаких дополнительных подробностей Каменских пока не сообщила. 

В комментариях под видео поклонники певицы отметили, что видео получилось очень чувственным и сексуальным.

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Теги: #певица#Настя Каменских