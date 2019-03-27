"Сексуально": Настя Каменских заинтриговала тизером нового клипа (видео)
12:25, 27 марта 2019Общество
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На кадрах Настя в роскошном красном платье с высоким разрезом сексуально двигается под музыку.
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Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK заинтриговала сеть тизером нового клипа. Премьера клипа должна состояться уже в эту пятницу.
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Соответствующее видео появилось в Instagram певицы.
На кадрах Настя в роскошном красном платье с высоким разрезом сексуально двигается под музыку.
Никаких дополнительных подробностей Каменских пока не сообщила.
В комментариях под видео поклонники певицы отметили, что видео получилось очень чувственным и сексуальным.
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