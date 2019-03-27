"Сексуально": Настя Каменских заинтриговала тизером нового клипа (видео)

На кадрах Настя в роскошном красном платье с высоким разрезом сексуально двигается под музыку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram This Friday.. Ready? 🔥 Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 27 Мар 2019 в 3:09 PDT Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK заинтриговала сеть тизером нового клипа. Премьера клипа должна состояться уже в эту пятницу. Читайте такжеОлег Винник удивил сменой имиджа (фото) Соответствующее видео появилось в Instagram певицы. На кадрах Настя в роскошном красном платье с высоким разрезом сексуально двигается под музыку. Никаких дополнительных подробностей Каменских пока не сообщила. В комментариях под видео поклонники певицы отметили, что видео получилось очень чувственным и сексуальным.

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