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Олег Винник удивил сменой имиджа (фото)

11:33, 27 марта 2019
Общество
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Популярный певец изменил имидж ради съемок нового клипа / Instagram Олег Винник

Снимок он опубликовал на странице в Instagram.

Instagram Олег Винник

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Как оказалось, популярный певец изменил имидж ради съемок нового клипа. Винник решил дать возможность своим поклонникам угадать, на какую песню он представит клип. С таким предложением артист обратился к поклонникам.

На фото Винник предстал в костюме испанского кабальеро и с длинными волосами.

"Артисты должны "перевоплощаться". В первую очередь, это интересно – посмотреть на себя в другом амплуа. К каждому новому образу, который мне предлагают стилисты, я отношусь с самоиронией. Более того, считаю, что в моем творчестве должен присутствовать юмор", - заявил певец.

Как сообщал УНИАН, Олег Винник презентовал новый клип на песню "Роксолана" с Сумской и Роговцевой.

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Теги: #певец#Олег Винник