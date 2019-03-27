Киркоров устроил скандал на похоронах Началовой

Киркорову не понравилось, что ему пришлось проходить к гробу на общих основаниях.

Российский певец Филипп Киркоров устроил сцену на похоронах певицы и актрисы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта.

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Как сообщает Telegram-канал Baza, Киркорову не понравилось, что ему пришлось проходить к гробу на общих основаниях, тогда как он хотел положить цветы и не пересекаться с остальными.

Отмечается, что уже после траурного мероприятия Филипп предъявил претензии организаторам похорон, заявив, что его необходимо было впустить в зал не как остальных, а через отдельный, служебный вход.

"Это не ваш день, Филипп Бедросович. Будет ваш - занесем через служебный", - приводит портал слова организаторов.

Как сообщал УНИАН, российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позже артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи сделали Началовой операцию, после которой певица в тот же день умерла.