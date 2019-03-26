Дружба после развода: Потап рассказал об отношениях с бывшей женой (фото)

Продюсер рассказал, что они прекрасно сотрудничают и подстраховывают друг друга в бизнесе и вопросах воспитания сына, которому недавно исполнилось 10 лет.

Потап и его бывшая супруга Ирина Горовая объявили о своем расставании в 2017 году, однако они смогли остаться друзьями, вместе воспитывают сына Андрея и ведут совместный бизнес.

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Необычный тандем дал интервью для JetSetter, а также рассказал о своих секретах взаимопонимания.

Продюсер рассказал, что они прекрасно сотрудничают и подстраховывают друг друга в вопросах воспитания сына, которому недавно исполнилось 10 лет.

"В этих вопросах мы как-то успеваем друг друга подстраховывать: Ира идет на родительские собрания, а я забираю Андрея из школы или везу его в первой половине дня на плавание и на развлечения в воскресенье, а Ира может заскочить с ним на съемку или в офис, а потом поужинать с детьми в кафе. Мы и здесь друг другу помогаем", - поделился судья шоу "Голос країни 9".

Экс-супруга полностью с ним солидарна.

"Принципиальных противоречий по воспитанию сына у нас нет. Мы стараемся всесторонне его развивать и быть для него друзьями: я вкладываю в него ценности по отношению к женщинам, стараюсь быть для него примером, человеком, которым он гордится и любит. Потап дает Андрею мужскую энергию и любовь, он для него авторитет и пример поведения в настоящий мужской компании", - сообщила Ирина.

"Со стороны может показаться, что Ира и Потап - это два дальних полюса. На самом деле, это одна планета. Начиная общее дело, очень важно договариваться на берегу. Мы с Потапом сначала проговорили, что работаем как бизнес-партнеры, чтобы ни случилось" , - рассказывает Ирина, говоря о совместном бизнесе, который только разрастается.

Как сообщал УНИАН, ранее Настя Каменских и Потап, которых давно подозревают в романтических отношениях, вновь "засветились" вместе.