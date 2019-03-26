Скандальные участники Нацотбора на Евровидение презентовали совместный клип (видео)

В съемках клипа приняло участие большое количество молодых украинских артистов, блогеров и общественных деятелей.

Участники нынешнего Нацотбора на Евровидение группа YUKO и KHAYAT презентовали клип на совместную песню Vesnianka.

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Видео опубликовано на официальном Youtube-канале YUKO.

В съемках клипа приняло участие большое количество молодых украинских артистов, блогеров и общественных деятелей: Alina Pash, Анатолий Анатолич, Cape Cod, LAYAH (экс-"ВИА Гра" Ева Бушмина), Счастливые люди, Алена Гудкова, Юра Лимонадный (LemOjOvie), Александр Каспров (группа [О]), Mama13, DJ Katro Zauber, Алена Карась (Тонка), @dukhovnoe_litso, Максим Сердюк, Екатерина Офлиян (YEYO), Игорь Бирюченко (YEYO), Артем Григорян.

Среди них и другие участники Нацотборов этого и других лет: Constantine, LAUD, Роман Бахарев (BAHROMA), INGRET и даже член жюри Евгений Филатов (The Maneken).

Отметим, что на Нацотборе вокруг обоих участников разгорелись скандалы. В группе YUKO причиной стал российский паспорт солистки Юлии Юриной. А низкие баллы, которые KHAYAT получил от жюри, вызвали волну возмущения среди зрителей и фанатов конкурса.

Как сообщал УНИАН, популярная украинская группа "Время и Стекло" представила черно-белый клип на свою первую украиноязычную песню.