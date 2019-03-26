цей матеріал доступний українською

Лобода засветила грудь в платье с экстремальным декольте (фото)

15:17, 26 марта 2019
Общество
1513 0
Instagram Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода является поклонницей весьма откровенных концертных нарядов. Так, и на очередное свое выступление певица надела платье, едва прикрывающее ее грудь.

Читайте такжеВ семье Аллы Пугачевой случилась беда

Фото с концерта заезда опубликовала в Instagram.

Певица позирует в разноцветных сверкающих платьях. При этом одно из них оказалось настолько откровенным, что в него едва уместилась грудь певицы.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода разозлила сеть снимком в одном полотенце.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Светлана Лобода