Лобода засветила грудь в платье с экстремальным декольте (фото)
15:17, 26 марта 2019Общество
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Одно из платьев оказалось настолько откровенным, что в него едва уместилась грудь певицы.
Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода является поклонницей весьма откровенных концертных нарядов. Так, и на очередное свое выступление певица надела платье, едва прикрывающее ее грудь.
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Фото с концерта заезда опубликовала в Instagram.
Певица позирует в разноцветных сверкающих платьях. При этом одно из них оказалось настолько откровенным, что в него едва уместилась грудь певицы.
Как сообщал УНИАН, ранее Лобода разозлила сеть снимком в одном полотенце.
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