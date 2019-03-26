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Алле Пугачевой поставили страшный "диагноз" в канун юбилейного концерта

14:26, 26 марта 2019
Общество
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Юбилейный концерт Пугачевой состоится 17 апреля / фото instagram.com/alla_orfey

Российский музыкальный критик Сергей Соседов отказался прийти на юбилейный концерт певицы Аллы Пугачевой, поставив артистке страшный "диагноз" - неумение петь.

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Как отметил Соседов в своем комментарии "Дни.ру", последний "нормальный" живой концерт Примадонны "был 20 лет назад". 

"Ее последний нормальный живой концерт был 20 лет назад. У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы", – заявил критик.

Также он призвал не ходить на концерт. "В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего", – резюмировал Соседов.

Ранее праздничный концерт, приуроченный к юбилею Аллы Пугачевой, обернулся настоящим скандалом, когда выяснилось, что на мероприятие государственная организация выделила 40 миллионов рублей. Эксперты полагают, что такое спонсорство – прикрытие для коррупционной схемы.

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Теги: #концерт#Алла Пугачева