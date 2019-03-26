Популярного украинского певца пристыдили экологи за фото с дельфинами - "у этих животных нет улыбки"
Известный украинский певец Сергей Бабкин порадовал поклонников яркими семейными фотографиями. Вместе с супругой и их двумя детьми он посетил киевский дельфинарий, где все семейство с удовольствием поплавало вместе с животными.
Они также снялись в яркой мини-фотосессии с дельфинами и китом-белухой, обнимая и целуя их. Как отметил артист на своей странице в Instagram, он чувствует с дельфинами необычную связь, как будто они - его предки.
"Рот растянут в улыбке, и не собирается расслабляться! Всплески восторга взахлёб! Вулкан радужных эмоций родом из детства! Как будто окунулся во что-то очень родное и близкое. О чем давно уже забыл. Забыл язык, забыл повадки. Но знаю точно- я попал домой. А это мои предки. Мы общались и благодарили друг друга за встречу! В жизни людей, в жизни тех кем мы стали, нет такого уровня переживаний! Наверно потому, что мы ушли из родной обители, а они остались. Мы хотим к вам еще! Спасибо вам за счастье!" - поделился эмоциями Бабкин.
Рот растянут в улыбке, и не собирается расслабляться! Всплески восторга взахлёб! Вулкан радужных эмоций родом из детства! Как будто окунулся во что-то очень родное и близкое. О чём давно уже забыл. Забыл язык, забыл повадки. Но знаю точно- я попал домой. А это мои предки. Мы общались и благодарили друг друга за встречу! В жизни людей, в жизни тех кем мы стали, нет такого уровня переживаний! Наверно потому, что мы ушли из родной обители, а они остались. Мы хотим к вам ещё @dolphinarium_nemo_kh 💙 Спасибо вам за счастье!
Многие подписчики умилились таким ярким снимкам и отметили, что Бабкины очень позитивные и прекрасно выглядят.
Однако нашлись и те, кто удивился, что певец, который серьезно увлечен йогой, поддерживает дельфинарии, в которых, по их мнению, с животными жестоко обращаются и выразили мнение, что дельфины должны жить на свободе.
Украинские зоозащитники специально для Сергея Бабкина опубликовали пост с 5 фактами о дельфинарии:
1. Во время вылова и транспортировки дельфинов, большая часть животных погибает.
2. В дельфинариях используют хлор и другие химикаты, от которых животные слепнут и получают целый ряд заболеваний.
3. Миф дельфинотерапии опроверг уже даже украинский Минздрав. Более того, во время плавания с дельфинами животные могут передавать общие с людьми заболевания.
4. Улыбки дельфинов не существует, просто у них такое строение челюсти.
5. В естественной среде дельфины проплывают до 160 км в день, поэтому даже самый большой дельфинарий для животных является ужасно тесной консервной банкой.
Более того, законом в Украине запрещены дельфинарии без прямого доступа к морской воде. Впрочем существуют они даже в Харькове и Трускавце.
Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица Наталья Могилевская попала в скандал после посещения дельфинария.