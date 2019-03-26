Тина Кароль оголила грудь (фото)

Поклонникам очень понравился образ Тины Кароль.

Популярная украинская певица и звездный тренер шоу "Голос країни" Тина Кароль восхитила поклонников новым фото, на котором она "засветила" грудь.

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На опубликованном в Instagram снимке артистка появилась в длинной юбке оригинального кроя цвета морской волны и горчичном топе с глубоким декольте. Таким нарядом, оголившем бюст, поп-дива подчеркнула идеальную фигуру.

Дополнила образ артистка ярко-красной помадой и распущенными волосами. Поклонникам очень понравился образ Тины Кароль, в комментариях они рассыпались в комплиментах: "Ты красотка неимоверная", "Твои ключицы - это верх совершенств", "Как всегда неотразима".

Ранее в эфире шоу "Голос країни" звездный тренер Тина Кароль появилась в элегантном наряде – миди-платье в клетку от украинского бренда.