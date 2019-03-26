Помолодевшая Вера Брежнева покорила Instagram нежным фото

На фото она позирует в стильной шляпе с анималистическим принтом. На лице у певицы нежный макияж.

Украинская певица Вера Брежнева, которую недавно обвинили в чрезмерном похудении покорила сеть новым фото.

Снимок артистка покорила Instagram.

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На фото она позирует в стильной шляпе с анималистическим принтом. На лице у певицы нежный макияж.

Менее чем за сутки, снимок собрал 125 тысяч лайков.

"Вера, супер-пупер красавица и богиня", "Красотка", - рассыпались поклонники в комплиментах.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Вера Брежнева напугала сеть уставшим видом. Поклонники певицы считают, что она слишком похудела.