"Новое лицо?": Ани Лорак ужаснула сеть (фото)
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое фото, которое ужаснуло ее фанатов.
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Снимок опубликован на странице опальной артистки в Instagram. В кадре звезда позирует в студии звукозаписи. "Я снова сочиняю музыку. Чувствую звуки глубоко, и мне не терпится поделиться с вами моей новой песней. Вы ждёте ее?", - написала она.
Ани Лорак на фото позирует в черной кофте с глубоким декольте. Артистка сделала губы "уточкой", чем снова напугала своих подписчиков.
"Постоянно нечеткие фото... Будто на мыльницу", "На себя на этом фото не похожа. Новое лицо?", "Не очень", - пишут в комментариях под снимком.
Ранее певица Алла Пугачева появилась в кадре в ультра-мини. Так она поздравила артиста Александра Буйнова с днем рождения.