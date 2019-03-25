"Новое лицо?": Ани Лорак ужаснула сеть (фото)

Поп-диву не раз подозревали в увлечении пластическими операциями.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак опубликовала новое фото, которое ужаснуло ее фанатов.

Читайте такжеВера Брежнева показала, как изменилась за 15 лет (фото)

Снимок опубликован на странице опальной артистки в Instagram. В кадре звезда позирует в студии звукозаписи. "Я снова сочиняю музыку. Чувствую звуки глубоко, и мне не терпится поделиться с вами моей новой песней. Вы ждёте ее?", - написала она.

Ани Лорак на фото позирует в черной кофте с глубоким декольте. Артистка сделала губы "уточкой", чем снова напугала своих подписчиков.

"Постоянно нечеткие фото... Будто на мыльницу", "На себя на этом фото не похожа. Новое лицо?", "Не очень", - пишут в комментариях под снимком.

Ранее певица Алла Пугачева появилась в кадре в ультра-мини. Так она поздравила артиста Александра Буйнова с днем рождения.