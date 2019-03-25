Во Львове почтили память Вячеслава Чорновила

Цветы и зажженные лампадки присутствующие возложили к постаменту украинского деятеля.

Во Львове чествуют память Вячеслава Чорновила, который 20 лет назад, 25 марта 1999 года погиб в автокатастрофе под Киевом.

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Соратники известного украинского политика, публициста, диссидента времен СССР, основателя Народного Руха Украины, а также молодые люди собрались у его памятника, передает радио Свобода.

«Я имел честь, что Вячеслав был моим приятелем в 60-х годах, то, что я сделал, потерял страх, делал свою литературу – это благодаря Чорноволу. Я прошел через допросы 1965 года, был свидетелем в суде, но перед заседанием появился Чорновил и мне, и моей жене сказал, как себя вести, но мы не полностью выполнили эти указания, потому что были слишком радикальны, но это была будущая наука для нас. Он был полон энергии и имел много задумок», – сказал диссидент советского времени, поэт Игорь Калинец.

«Лично я познакомился с Вячеславом Чорновилом после освобождения из лагеря, и его, и моего. Мы изредка переписывались, когда были в ссылке. Вячеслав Чорновил занимает большое место в моей жизни», – отметил бывший политический узник советских лагерей, публицист Мирослав Маринович.

Если бы Вячеслав Чорновил не погиб 20 лет назад, то украинская политика имела бы другое лицо, отметил Маринович.

«Для него нравственные и этические принципы в политике были очень важны. Мне кажется, что за каждой потерей мы видим также и то, что Господь дает нам для науки. Мне нравятся слова кардинала Иосифа Слепого: «Хотите, чтобы я был великим кардиналом, будьте великим народом». Так бы мы могли сказать в период Вячеслава Чорновила. Если мы хотели, чтобы он был нашим президентом, нам надо было быть великим народом», – вспоминает Маринович.

Также сегодня во Львове состоится памятное шествие в честь Черновола.