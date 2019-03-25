"Фальсификации и обман": астролог предупредил украинцев об опасностях в день выборов

По словам Росса, результат первого тура выборов может оказаться просто фантастическим.

31 марта возможно буйство фальсификаций, туман и обман на выборах.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Соединение Меркурия с Нептуном прямо перед 31 числом говорит о том, что самые большие фейки и неправдивая информация будут выкидываться в информационное пространство перед выборами. А их результаты могут быть сфальсифицированы, поскольку Меркурий – это информация, Нептун – иллюзия, антиреальность и туман", - отметил астролог.

Росс также предупредил, что в этот день люди могут резко изменить свое решение.

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"Когда Солнце в Овне, люди руководствуются не разумом, а чувствами и эмоциями, потому большинство будет принимать импульсивные решения. В итоге, в последний момент люди вдруг могут проголосовать не за того, за кого собирались", - рассказал эксперт.

По словам Росса, результат первого тура выборов может оказаться просто фантастическим.

"Все будут удивляться, потому что рейтинги кандидатов, которые показывали социологические компании до 31 марта, будут кардинально отличаться от картины, которую покажут в итоге голосования. Планеты 31 марта будут способствовать настолько масштабной фальсификации выборов, которую только можно себе вообразить", - заявил он.

Астролог также добавил, что все равно для Украины 31 марта станет началом больших перемен.

"Уран 8 марта вошел в зодиакальный знак Тельца, с этого начался период преобразований в нашей стране, который продлится семь лет. Кардинальным образом изменятся властные структуры, радикально изменится экономическая стратегия страны, появятся принципиально новые векторы направления государства. У Украины большой шанс сменить лидеров после вхождения Урана в Телец, а со сменой лидеров начнутся и видимые перемены в нашей стране, в частности, коррупция будет постепенно уничтожаться", - резюмировал он.