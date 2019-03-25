Стрелец получит выгодное предложение, а Деву ждет интересная поездка: гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю подскажет каждому из знаков зодиака, какие преграды могут возникнуть на его пути и как надо действовать, чтобы обратить их себе во благо.

Начинается новая неделя, а значит - и звезды готовят нам новые сюрпризы.

Так, Стрелец получит выгодное предложение, а Деву ждет интересная поездка, пишут "Факты".

ОВЕН. Обстоятельства складываются для вас самым благоприятным образом как на службе, так и в личной жизни, так что можете планировать дела, требующие максимальной отдачи и больших усилий. Многое будет зависеть также от вашего настроения и желаний — учитывайте это.

ТЕЛЕЦ. Беритесь за решение только посильных задач, для решения которых вам не придется жертвовать своим личным временем. Не исключена вероятность того, что требования к вашей работе со стороны руководства будут явно завышенными, но вы не должны болезненно реагировать на это.

Читайте также"Как порноактриса": Лобода разозлила сеть снимком в одном полотенце

БЛИЗНЕЦЫ. Работа будет занимать львиную долю вашего времени, но от этого не будете чувствовать себя хуже. Даже хорошо, ведь стопроцентная занятость поможет справиться с проблемами внутреннего характера, из-за которых вы частенько задаете сами себе массу слишком сложных вопросов.

РАК. Сдержанность, такт, готовность к компромиссу помогут добиться впечатляющих результатов в деле. Не берите близко к сердцу то, что не имеет к вам непосредственного отношения. Больше сил и внимания уделяйте детям, они очень нуждаются в этом именно сейчас.

ЛЕВ. Ваша требовательность к окружающим может превысить все допустимые границы, что грозит не самыми приятными для вас последствиями. Неплохо бы научиться ставить иногда себя на место другого человека, чтобы понять его мысли и чувства — от этого общее дело только выиграет.

ДЕВА. Вам может показаться в какой-то момент, что полностью запутались в возникшей ситуации. Собраться с силами и поставить все точки над «i» поможет совет человека, которому доверяете. Не исключено, что в ближайшем будущем отправитесь в интересную поездку.

ВЕСЫ. Неприятные ситуации, имевшие место в недавнем прошлом, будут сглажены словно по мановению волшебной палочки и вы вновь ощутите былую уверенность в собственных силах. Можете назначать встречи с деловыми партнерами и отстаивать собственную точку зрения. Совсем скоро все убедятся, что вы были правы.

СКОРПИОН. Наступает достаточно благоприятный период для воплощения в жизнь задуманного. Правда, иногда на вашем пути могут возникать преграды, но сумеете преодолеть их, обратившись за помощью к влиятельным людям. Главное — вера в то, что все будет хорошо.

СТРЕЛЕЦ. В вашей жизни грядут перемены, но может оказаться, что вы к ним совершенно не готовы. Оказавшись в такой ситуации, важно не растеряться и не отказаться от предложения, которое в будущем обещает стать для вас невероятно выгодном в финансовом отношении.

КОЗЕРОГ. Трудолюбие и готовность пожертвовать собственными интересами ради общего блага обязательно будут вознаграждены в будущем, нужно только иметь терпение и уметь ждать. На личном фронте не торопитесь немедленно получить ответы на все свои вопросы.

ВОДОЛЕЙ. Старайтесь не афишировать свои планы и не принимайте участие в разговорах ни о чем, которые часто ведутся сотрудниками, которые любят поболтать. Нынешний период актуален для тех, кто намерен сделать вызов самому себе, пересмотреть собственные привычки и предпочтения.

РЫБЫ. Будьте готовы к тому, что придется взять на себя роль организатора или координатора, хотя у вас и не очень лежит душа к подобному роду деятельности. Смелость в данном случае будет оправдана, можете даже не сомневаться в этом. Идите вперед, не оглядываясь.