"Как порноактриса": Лобода разозлила сеть снимком в одном полотенце

Светлана без одежды прикрывается на фото лишь белым полотенцем.

Украинская певица Светлана Лобода удивила откровенным снимком фанатов.

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Фото певица опубликовала в Instagram. На нем Светлана без одежды прикрывается лишь белым полотенцем. Такой смелый жест оценили не все поклонники Светланы. Одни фанаты считают, что у звезды красивое тело и его не нужно прятать, другие говорят, что Лобода сильно перегибает палку.

"Это просто без комментариев уже"; "Свет, уже даже не смешно"; "Ну почему от тебя всегда так жарко?"; "Как порноактриса какая-то, фу", - пишут в комментариях.

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