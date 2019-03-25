"Как порноактриса": Лобода разозлила сеть снимком в одном полотенце
08:28, 25 марта 2019Общество
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Светлана без одежды прикрывается на фото лишь белым полотенцем.
Фото певица опубликовала в Instagram / Instagram Светлана Лобода
Украинская певица Светлана Лобода удивила откровенным снимком фанатов.
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Фото певица опубликовала в Instagram. На нем Светлана без одежды прикрывается лишь белым полотенцем. Такой смелый жест оценили не все поклонники Светланы. Одни фанаты считают, что у звезды красивое тело и его не нужно прятать, другие говорят, что Лобода сильно перегибает палку.
"Это просто без комментариев уже"; "Свет, уже даже не смешно"; "Ну почему от тебя всегда так жарко?"; "Как порноактриса какая-то, фу", - пишут в комментариях.
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