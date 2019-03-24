Скандальная участница отбора на Евровидение обнажилась на сольном концерте - пикантные подробности жизни TAYANNA (фото, видео)
07:31, 24 марта 2019Общество
251 0
Певица недавно дала свой первый сольный концерт.
Популярная певица TAYANNA, которая призналась, что ей изменял и бил экс-супруг, недавно дала первый сольный концерт, говорится в "Светской жизни".
Во время концерта в зрительном зале были родители звезды, с которыми она на "вы", а на сцене было много откровенных танцев, исполнительница выступала в неглиже.
По словам певицы, родители всегда ее во всем поддерживают.
TAYANNA на своем концерте собрала на одной сцене звездных коллег, а также поразила неожиданной откровенностью / Пресс-служба TAYANNA
"Я уже сама мама. Я выросла. Я уже взрослая. Я могу делать, все что захочу, но они меня всегда поддерживают. Они знают, что я не буду перегибать палку и делать недостойные вещи", - сообщила артистка.
Как сообщает УНИАН, недавно ТAYANNA объяснила свой отказ от участия в нацотборе "Евровидения-2019".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter