Как приготовить пончики - классический и оригинальные рецепты

Пончики идеально подойдут к любому чаепитию, поэтому они популярны во многих странах.

Пончики - сладости, знакомые многим еще с детства. Пончики, обжаренные в масле, посыпанные сахарной пудрой, с начинкой и без нее, идеально подойдут к чаепитию. Пончик популярен во многих странах, в основном за счет того, что приготовить пышки в домашних условиях несложно. Пончики обычно жарятся во фритюре, как правило, бывают в форме кольца либо просто круглые. Тесто на пончики делают разное: дрожжевое, бездрожжевое, творожное. После выпекания пончики посыпают сахарной пудрой или глазируют (помадкой, шоколадной глазурью или карамелью).

Мы обратим внимание на самые популярные рецепты пончиков.

Классический рецепт пончиков с сахарной глазурью:

Ингредиенты: для пончиков - 250 мл теплого молока; 10 г активных сухих дрожжей; 1 ст. л. сахара; 400 г муки; 60 г растопленного сливочного масла; 1 яйцо; щепотка соли; растительное масло - для жарки. Для глазури: 150 г сахарной пудры; 3-4 ст. л. молока; щепотка ванилина - по желанию.

Приготовление: смешайте молоко, дрожжи и сахар и оставьте на 15 минут. Если дрожжи свежие, то смесь начнет пениться. Добавьте муку, масло, яйцо и соль и перемешайте до однородной консистенции. Накройте полотенцем и оставьте на 1-1,5 часа. Раскатайте тесто толстым пластом и с помощью стакана вырежьте большие кружочки. В каждом из них сделайте еще одно отверстие стаканом меньшего диаметра. Обжарьте пончики в разогретом масле. Смешайте просеянную сахарную пудру с молоком и ванилином. Полейте глазурью готовые пончики.

Рецепт пончиков из творога:

Ингредиенты: 2 яйца; 60–80 г сахара; щепотка соли; ½ чайной ложки соды; 250 г сметаны; 250 г творога; 300–350 г муки; растительное масло - для жарки; сахарная пудра - для посыпки.

Приготовление: взбейте яйца, сахар, соль и соду. Добавьте сметану и еще раз взбейте. Всыпьте половину муки и перемешайте до однородной консистенции. Добавьте творог, перемешайте и частями вводите оставшуюся муку, перемешивая после каждого добавления. Сформируйте из теста не слишком толстые колбаски и нарежьте их на несколько длинных кусочков. Скатайте каждый кусочек в тонкий жгут, сверните кольцом и скрепите края. Обжарьте получившиеся пончики в разогретом масле и посыпьте сахарной пудрой.

Пончики на кефире:

Ингредиенты: 250 мл кефира; 1 яйцо; щепотка соли; 80 г сахара; ½ чайной ложки соды; 3 ст. л. растительного масла + для жарки; 600-700 г муки.

Приготовление: смешайте кефир, яйцо, соль и сахар. Затем добавьте соду и масло и еще раз перемешайте. Частями всыпьте муку, тщательно перемешивая после каждого добавления. Сформируйте из теста шарики и обжарьте в разогретом масле.

Рецепт шоколадных пончиков:

Ингредиенты: для пончиков - 2 яйца; 150 г сахара; 300 мл кефира; 500 г муки; 50 г какао; ½ ст. л. корицы; ½ чайной ложки соли; 1 чайная ложка разрыхлителя; растительное масло - для жарки. Для глазури: 150 г сахарной пудры; 4 ст. л. какао; 2 ст. л. молока; щепотка ванилина по желанию.

Приготовление: взбейте яйца и сахар до однородной консистенции. Добавьте кефир и ещё раз взбейте. Смешайте муку, какао, корицу, соль и разрыхлитель. Частями всыпьте мучную смесь к жидким ингредиентам, перемешивая после каждого добавления. Оберните емкость с тестом пищевой пленкой и поставьте в холодильник на час. Затем раскатайте тесто толстым пластом и стаканом вырежьте кружочки. В каждом из них сделайте небольшое отверстие маленьким стаканом. Обжарьте пончики в разогретом масле. Смешайте ингредиенты для глазури до однородной консистенции и полейте этой смесью готовые пончики.

Пончики на сметане с вишневым джемом:

Ингредиенты: 7 г активных сухих дрожжей; 2 ст. л. сахара; 150 мл теплого молока; 350-400 г муки; щепотка соли; 1 яйцо; 230 г сметаны; 70 г растопленного сливочного масла; растительное масло - для жарки; вишневый джем - по вкусу (можно взять другой джем на ваш выбор); сахарная пудра - для посыпки.

Приготовление: смешайте дрожжи, сахар и молоко и оставьте на 15 минут. В отдельной ёмкости смешайте муку и соль. Добавьте молочную смесь, яйцо, сметану и масло и перемешайте миксером до однородной консистенции. Накройте емкость полотенцем и дождитесь, пока тесто не увеличится вдвое. На это уйдёт примерно 1,5 часа. Затем хорошо помните тесто и раскатайте его пластом толщиной около 1 см. Вырежьте из него кружочки, накройте полотенцем и оставьте ещё примерно на 40 минут. Обжарьте пончики в разогретом масле. Выложите джем в кулинарный мешок, сделайте сбоку в пончиках небольшие отверстия ножом и наполните их джемом. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Американские пончики на молоке:

Ингредиенты: теплое молоко - 0,5 л; дрожжи - 1,5 ст. л.; сахар - 4 ст. л.; соль - ½ чайной ложки; яичные желтки – 3 шт.; сливочное масло (размягченное) - 50 г; алкоголь - 50 г; ванилин - 2 г; мука - 4 стак. Для глазури: 250 г сахарной пудры и пол-стакана молока.

Приготовление: Дрожжевое тесто приготовить не хлопотно, если иметь под рукой хлебопечку. Загрузить все ингредиенты и вымесить тесто. Если вы это делаете без помощника, сначала поставьте опару на половине молока. Добавьте в него дрожжи, немного муки, сахар, соль. По консистенции она должна быть, как сметана. Дайте опаре постоять 30 минут в теплом месте. Пузырьки на поверхности подскажут вам ее готовность. Затем добавьте молоко, сливочное масло, коньяк, желтки и оставшуюся муку. Замесите тесто, дайте ему подняться. Готовое тесто раскатываем толщиной 3 мм. Вырезаем выемкой кружочки. В середине каждого делаем маленькое отверстие. Бублики оставляем на 1 час. В кастрюлю с толстыми стенками наливаем масла ровно столько, чтобы пончики в нем плавали. Разогреваем масло до шипения, аккуратно (чтобы тесто не село) опускаем пончики в масло. Равномерно прожариваем с обеих сторон. Выкладываем на сито или бумажные салфетки для удаления лишнего жира. Тем временем готовим глазурь. В пудру понемногу добавляем молоко и растапливаем. Как только глазурь станет вязкой, обмакиваем каждый пончик одной стороной в нее и даем застыть глазури.

Пончики на дрожжах:

Ингредиенты: теплое молоко – 0,5 л, яйцо – 2 шт., мука - 600 г, сахар – 75 г, дрожжи - 1 чайнная ложка, сливочное масло (растопить) – 150 г, сахарная пудра.

Приготовление: развести сахар и дрожжи в 100 мл теплого молока. Подождать, когда шапочкой поднимется пенка. Затем добавить эту смесь в остальное молоко с солью, маслом и яйцами. Всыпать муку, перемешать. Тесто получится жидковатым. После того, как оно поднимется, примерно через 2 часа, разделать его на колечки. Руки смажьте растительным маслом. Чтобы не прилипали к тесту. Жарить в прогретом растительном масле до золотистой корочки. Готовые пончики посыпать сахарной пудрой.

Пончики донатс:

Ингредиенты: пшеничная мука - 250 г, сахар - 125 г, ванилин - 2 чайные ложки, яйцо куриное - 3 штуки, соль - щепотка, разрыхлитель - 10 г, растительное масло- 50 мл, молоко - 250 мл, шоколад - 250 г.

Приготовление: муку, разрыхлитель, сахар, ванилин и соль смешать. В середине сделать углубление и влить молоко, масло и яйца. Хорошо перемешать миксером до однородности. Всыпать кусочки шоколада и ложкой хорошо перемешать. Тесто вливать ложкой порциями в донат-мейкер. Печь до золотистости, примерно 4–5 минут. Тесто периодически перемешивать, так как кусочки шоколада оседают. Остывшие донаты обмакнуть в шоколадную глазурь. Поставить на 15 минут в холодильник.

Пончики в духовке:

Ингредиенты: мука (цельнозерновая) - 180 г, сахар - 70 г, шоколад (горький) - 50 г, молоко (растительное) - 200 мл, масло (оливковое или кокосовое) - 50 мл, разрыхлитель - 5 г, ваниль - щепотка.

Приготовление: смешайте в глубокой миске муку, сахар и разрыхлитель. Отдельно смешайте растительное молоко, масло и ваниль. Влейте жидкую смесь в сухую и хорошо перемешайте. Тесто должно получиться слегка жидким. Залейте тесто в кондитерский мешок и с его помощью равномерно заполните тестом формочки для пончиков. Выпекайте пончики 15- 20 минут при температуре 180 градусов. Для глазури растопите 50 граммов горького шоколада. Готовые пончики остудите и осторожно обмакните в глазурь. Поставьте в холодильник на несколько минут, чтобы глазурь застыла.