Снежана Бабкина продемонстрировала беременный живот на красной дорожке премии YUNA (фото)

Снежана была номинирована на премию YUNA в категории "Лучший менеджмент артиста".

Жена и менеджер певца Сергея Бабкина Снежана прошлась вместе с мужем по красной дорожке премии YUNA и показала беременный живот.

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Для мероприятия Снежана выбрала красное шелковое платье, которое только подчеркнуло живот танцовщицы, которая находится на седьмом месяце беременности.

Отметим, что Снежана была номинирована в категории "Лучший менеджмент артиста", однако победу одержал продюсер группы KAZKA Юрий Никитин. Не удалось получить статуэтку и Сергею Бабкину, которого номинировали на "Лучшего певца". В этой категории победу одержал MONATIK.

Как сообщал УНИАН, триумфаторами премии YUNA в этом году стали группа THE HARDKISS и певица MARUV, которые получили по три статуэтки.