Дорофеева "засветила" сексуальные ягодицы на премии YUNA (фото)
14:44, 23 марта 2019Общество
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Певица выбрала откровенный сценический костюм, который оголял её ноги и ягодицы.
Дорофеева продемонстрировала аппетитные формы / УНИАН
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продемонстрировала сексуальные формы на церемонии вручения премии YUNA.
Певица выбрала откровенный сценический костюм, который оголял её ноги и ягодицы. Помимо этого, певица продемонстрировала довольно откровенные танцы.
На концерте группа представила свою новую украиноязычную песню "Дим".
Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева получила премию YUNA за совместный клип с MONATIK.
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