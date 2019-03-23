Дорофеева "засветила" сексуальные ягодицы на премии YUNA (фото)

Певица выбрала откровенный сценический костюм, который оголял её ноги и ягодицы.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продемонстрировала сексуальные формы на церемонии вручения премии YUNA. Певица выбрала откровенный сценический костюм, который оголял её ноги и ягодицы. Помимо этого, певица продемонстрировала довольно откровенные танцы. На концерте группа представила свою новую украиноязычную песню "Дим". © instagram.com/nadyadorofeeva © instagram.com/nadyadorofeeva © instagram.com/nadyadorofeeva Как сообщал УНИАН, Надя Дорофеева получила премию YUNA за совместный клип с MONATIK.

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