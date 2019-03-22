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Российская звезда Comedy Woman попала в "черный список" Минкульта

14:43, 22 марта 2019
Общество
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Варнава оказалась в списке под номером 23 / Фото: Instagram

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На сайте Минкульта появился список деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности. Варнава оказалась в списке под номером 23.

В мае 2017-го Варнаве запретили въезд в Украину сроком на пять лет. Такое решение было принято, поскольку артистка выступала в оккупированном Крыму.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Минкульт запретил въезд в Украину исполнителю хита "Феличита". Итальянского певца обвиняют в публичной поддержке аннексии Крыма. 

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Теги: #Минкульт#Екатерина Варнава