Российская звезда Comedy Woman попала в "черный список" Минкульта
14:43, 22 марта 2019Общество
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В мае 2017-го Варнаве запретили въезд в Украину сроком на пять лет.
Варнава оказалась в списке под номером 23 / Фото: Instagram
Российская телеведущая, участница Comedy Woman Екатерина Варнава оказалась в "черном списке" Министерства культуры Украины.
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На сайте Минкульта появился список деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности. Варнава оказалась в списке под номером 23.
В мае 2017-го Варнаве запретили въезд в Украину сроком на пять лет. Такое решение было принято, поскольку артистка выступала в оккупированном Крыму.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Минкульт запретил въезд в Украину исполнителю хита "Феличита". Итальянского певца обвиняют в публичной поддержке аннексии Крыма.
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