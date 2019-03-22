Российская звезда Comedy Woman попала в "черный список" Минкульта

В мае 2017-го Варнаве запретили въезд в Украину сроком на пять лет.

Российская телеведущая, участница Comedy Woman Екатерина Варнава оказалась в "черном списке" Министерства культуры Украины.

Читайте также"Мне там было классно!": запрещенная в Украине российская телеведущая призналась, что хочет вернуться в Киев

На сайте Минкульта появился список деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности. Варнава оказалась в списке под номером 23.

В мае 2017-го Варнаве запретили въезд в Украину сроком на пять лет. Такое решение было принято, поскольку артистка выступала в оккупированном Крыму.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Минкульт запретил въезд в Украину исполнителю хита "Феличита". Итальянского певца обвиняют в публичной поддержке аннексии Крыма.