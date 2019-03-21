Скандал в сети: Atlas Weekend раскритиковали за приглашенную российскую звезду - организаторы ответили
Пользователи соцсети обрушились с критикой на организаторов украинского музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019.
Причиной скандала стали имена российских артистов в списке заявленных участников фестиваля. Организаторы мероприятия ответили на критику.
Пользовател Twitter с ником "careful fear and dead devotion" пожаловался в соцсети, что его заблокировали за нецензурную критику в ответ на новость об участии в фестивале российской певицы Монеточки.
Атлас Викенд пригласил на фест очередную русню, прокомментировал на фб в духе "заебали везти это руснявое говно" и был забанен. топовые малороссы @atlasweekend— careful fear and dead devotion (@Ibragei) 19 марта 2019 г.
В своем ответе организаторы Atlas Weekend подчеркнули, что артистка не является запрещенной в Украине и пользуется популярностью. Бан за нецензурную лексику они назвали справедливым.
"Монеточка - отличная артистка, которая недавно отыграла несколько солд-аут концертов в Украине. Ее слушают, любят и ждут снова у нас. Нам жаль, что этот анонс задел ваши чувства", - ответили организаторы.
Монеточка — отличная артистка, которая недавно отыграла несколько солд-аут концертов в Украине. Её слушают, любят и ждут снова у нас. Нам жаль, что этот анонс задел ваши чувства.— Atlas Weekend (@atlasweekend) 19 марта 2019 г.
Не удовлетворил пользователя сети и тот факт, что ежегодно фестиваль длительностью в несколько дней предоставляет бесплатный день с участием украинских артистов.
"На фестивале, все же, большинство артистов - украинские. Мы также делаем бесплатный день чисто с украинскими артистами, чтобы любой желающий мог приобщится к украинской культуре. К тому же, вы сами вправе выбирать каких музыкантов слушать на фестивале, а каких - нет", - указали организаторы.
На фестивале, все же, большинство артистов — украинские. Мы также делаем бесплатный день чисто с украинскими артистами, чтобы любом желающий мог приобщится к украинской культуре. К тому же, вы сами вправе выбирать каких музыкантов слушать на фестивале, а каких — нет.— Atlas Weekend (@atlasweekend) 19 марта 2019 г.
Скандал собрал десятки комментариев, пользователи сети разделились на два лагеря.
Как сообщал УНИАН, фестиваль Atlas Weekend 2019 пройдет на ВДНХ с 9 по 14 июля. Среди участников – The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Tom Walker, Signal, Michael Kiwanuka, Brazzaville, Adept и многие другие.