"Не оправилась от боли": скандальную участницу отбора на Евровидение избивал бывший муж

По мнению Tayanna, если мужчина ударил женщину, от него нужно сразу же уходить.

Украинская певица Tayanna призналась, что терпела побои от бывшего мужа. Об этом она рассказала Маше Ефросининой в эфире YouTube-проекта "Экзамен".

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"Это, наверное, самая большая рана, которая может быть у женщины. Из-за измены и из-за того, что на тебя поднимают руку. Причем я не знаю, какими практиками это все из себя вычищать, потому что я занималась разными - и духовными, и медитациями. Я реально понимаю, что еще не освободилась от этой боли и этой обиды", - рассказала исполнительница.

По ее мнению, если мужчина ударил женщину, от него нужно сразу же уходить.

"Не нужно прислушиваться к своим чувствам, жалеть себя, жалеть мужчину. Жизнь изменится. Сначала будет себя жалко. Реальный выход из этого - бегство. Выключить телефон, чтобы не было вообще никакой связи с этим человеком, возможно, даже переехать в другой город", - поделилась мнением Tayanna.

От брака у певицы есть сын. Сына она родила в браке, но вынуждена была расстаться с мужем из-за предательства.

Как сообщал УНИАН, певица Tayanna в 2017-м и 2018 годах принимала участие в национальных отборах на "Евровидение", оба раза дошла до финала, но не была избрана участницей от Украины. В этом году певица сама отказалась от участия в эфирах национального отбора. Вместо нее право побороться в Нацотборе получила Maruv.