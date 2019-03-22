Сегодня объявят победителей премии YUNA-2019: список номинантов и первые обладатели статуэток
Сегодня состоится гала-концерт, на котором объявят победителей ежегодной украинской премии YUNA. Церемония вручения пройдет в столичном дворце "Украина".
Помимо номинантов, в настоящее время объявлены и первые победители. Уже розданы премии за лучший менеджмент артиста, лучший электронный и хип-хоп хит.
Номинанты на премию YUNA-2019
Лучший исполнитель
MAX BARSKIH
MONATIK
Арсен Мирзоян
Олег Винник
Сергей Бабкин
Лучшая исполнительница
Jamala
NK
TAYANNA
Оля Полякова
Кристина Соловий
Лучшая поп-группа
KADNAY
KAZKA
MOZGI
ONUKA
Время и Стекло
Лучшая рок-группа
O. Torvald
Ріаnобой
The HARDKISS
Антитела
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Лучшая песня
TDME – Антитіла
Все, що тебе не вбиває – Ріапобой
Кораблі – The HARDKISS
Крила – Jamala
Плакала – KAZKA
Лучшая песня на другом языке
Это моя ночь – NK
Drunk Groove – MARUV и BOOSIN
SuperSTAR – LOBODA
Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева
Сделай громче – MAX BARSKIH
Лучший дуэт
Drunk Groove – MARUV и BOOSIN
Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева
Найкращий день – Потап и Олег Винник
Тримай мене – Бумбокс и The Gitas
Цей день – MONATIK и Нина Матвиенко
Лучший альбом
Black Water – MARUV
KARMA – KAZKA
Mozaїka – ONUKA
Залізна Ластівка – The HARDKISS
Тримай мене – TAYANNA
Лучший видеоклип
Drunk Groove – MARUV и BOOSIN
SuperSTAR – LOBODA
TDME – Антитіла
Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева
Плакала – KAZKA
Открытие года
Alina Pash
BOOSIN
MARUV
NK
The Gitas
Лучший эстрадный хит
Мама – Оля Полякова
Найкращий день – Потап и Олег Винник
Не ховай очей – Ирина Билык
Тримай – NK
Як жити без тебе – Олег Винник
Лучший электронный хит
Afrika – Иван Дорн
Animal – ONUKA
Drunk Groove – MARUV и BOOSIN (победитель)
Focus On Me – MARUV
Тіло – KADNAY
Лучший хип-хоп хит
Bitanga – Alina Pash (победитель)
Але Але – MOZGI
Покопокохай – TamerlanAlena
Рибки – Alyona Alyona
Файно – MamaRika
Лучшее концертное шоу
Большой стадионный концерт «Кузьма – 50» во Львове
Всеукраинский тур «На вершині» (Ріапобой)
Гранд-шоу «Королева ночи» (Оля Полякова)
Концерт «День Независимости с Океаном Эльзы (Океан Ельзи)
Шоу «Залізна ластівка» (The HARDKISS)
Лучший менеджмент артиста
NKteam by NICE2CU – NK
Enjoy! Records – Jamala
MONATIK Corporation – MONATIK
NIKITIN Talent Group | MAMAMUSIC – KAZKA (победитель)
Secret Service EA – MAX BARSKIH, TAYANNA, Оля Полякова
YULA company, Снежана Бабкина – Сергей Бабкин
Андрей Балан, Susy Production – Кристина Соловий
Валерия Левицкая (VIDLIK Records) – ONUKA
Дмитрий Шуров – Ріаnобой
Егор Кирьянов – The HARDKISS
Женя Галич, Юлия Каменчук – O. Torvald
Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Евгений Горюнов – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Александр Горбенко (RockSoulana Music) – Олег Винник
Елена Коляденко – KADNAY
Продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой MOZGI Entertainment – MOZGI, Время и Стекло
Сергей Усик, Елена Гармаш – Антитіла
Татьяна Зякун, Юлия Колесник – Арсен Мирзоян