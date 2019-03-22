Сегодня объявят победителей премии YUNA-2019: список номинантов и первые обладатели статуэток

Уже известны победители в трех номинациях.

Сегодня состоится гала-концерт, на котором объявят победителей ежегодной украинской премии YUNA. Церемония вручения пройдет в столичном дворце "Украина".

Помимо номинантов, в настоящее время объявлены и первые победители. Уже розданы премии за лучший менеджмент артиста, лучший электронный и хип-хоп хит.

Номинанты на премию YUNA-2019

Лучший исполнитель

MAX BARSKIH

MONATIK

Арсен Мирзоян

Олег Винник

Сергей Бабкин

Лучшая исполнительница

Jamala

NK

TAYANNA

Оля Полякова

Кристина Соловий

Лучшая поп-группа

KADNAY

KAZKA

MOZGI

ONUKA

Время и Стекло

Лучшая рок-группа

O. Torvald

Ріаnобой

The HARDKISS

Антитела

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Лучшая песня

TDME – Антитіла

Все, що тебе не вбиває – Ріапобой

Кораблі – The HARDKISS

Крила – Jamala

Плакала – KAZKA

Лучшая песня на другом языке

Это моя ночь – NK

Drunk Groove – MARUV и BOOSIN

SuperSTAR – LOBODA

Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева

Сделай громче – MAX BARSKIH

Лучший дуэт

Drunk Groove – MARUV и BOOSIN

Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева

Найкращий день – Потап и Олег Винник

Тримай мене – Бумбокс и The Gitas

Цей день – MONATIK и Нина Матвиенко

Лучший альбом

Black Water – MARUV

KARMA – KAZKA

Mozaїka – ONUKA

Залізна Ластівка – The HARDKISS

Тримай мене – TAYANNA

Лучший видеоклип

Drunk Groove – MARUV и BOOSIN

SuperSTAR – LOBODA

TDME – Антитіла

Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева

Плакала – KAZKA

Открытие года

Alina Pash

BOOSIN

MARUV

NK

The Gitas

Лучший эстрадный хит

Мама – Оля Полякова

Найкращий день – Потап и Олег Винник

Не ховай очей – Ирина Билык

Тримай – NK

Як жити без тебе – Олег Винник

Лучший электронный хит

Afrika – Иван Дорн

Animal – ONUKA

Drunk Groove – MARUV и BOOSIN (победитель)

Focus On Me – MARUV

Тіло – KADNAY

Лучший хип-хоп хит

Bitanga – Alina Pash (победитель)

Але Але – MOZGI

Покопокохай – TamerlanAlena

Рибки – Alyona Alyona

Файно – MamaRika

Лучшее концертное шоу

Большой стадионный концерт «Кузьма – 50» во Львове

Всеукраинский тур «На вершині» (Ріапобой)

Гранд-шоу «Королева ночи» (Оля Полякова)

Концерт «День Независимости с Океаном Эльзы (Океан Ельзи)

Шоу «Залізна ластівка» (The HARDKISS)

Лучший менеджмент артиста

NKteam by NICE2CU – NK

Enjoy! Records – Jamala

MONATIK Corporation – MONATIK

NIKITIN Talent Group | MAMAMUSIC – KAZKA (победитель)

Secret Service EA – MAX BARSKIH, TAYANNA, Оля Полякова

YULA company, Снежана Бабкина – Сергей Бабкин

Андрей Балан, Susy Production – Кристина Соловий

Валерия Левицкая (VIDLIK Records) – ONUKA

Дмитрий Шуров – Ріаnобой

Егор Кирьянов – The HARDKISS

Женя Галич, Юлия Каменчук – O. Torvald

Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Евгений Горюнов – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Александр Горбенко (RockSoulana Music) – Олег Винник

Елена Коляденко – KADNAY

Продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой MOZGI Entertainment – MOZGI, Время и Стекло

Сергей Усик, Елена Гармаш – Антитіла

Татьяна Зякун, Юлия Колесник – Арсен Мирзоян