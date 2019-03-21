Названа причина смерти певицы Юлии Началовой

Причиной смерти Началовой стал сепсис.

На прощании с Юлией Началовой, которое проходит на Троекуровском кладбище в Москве, пресс-секретарь певицы, ее близкая подруга Анна Исаева назвала причину смерти Началовой, которая была установлена в результате вскрытия.

Исаева сообщила, что заявления знакомых Юлии о том, что у нее якобы был рак, не соответствуют действительности, пишет МК.

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"Такого диагноза нет. Проводили вскрытие. Причина — сепсис (заражение крови - Ред.), Юля не пережила вторую волну сепсиса", - заявила пресс-секретарь певицы.

Напомним, Юлия Началова натерла ногу и пыталась лечить ранку самостоятельно. К врачам Началова обратилась 11 марта, когда было уже слишком поздно — началось заражение крови. После введения в искусственную кому и подключения к аппарату вентиляции легких Началова скончалась.