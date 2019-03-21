София Ротару проходит курс химиотерапии - СМИ (фото)
13:56, 21 марта 2019Общество
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В сети также распространили якобы фото Ротару, на котором она выглядит уставшей.
На фото якобы изображена София Ротару / фото eg.ru
Певица София Ротару, как сообщают российские СМИ, имеет серьезные проблемы со здоровьем.
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Сейчас артистка якобы проходит курс химиотерапии от туберкулеза, пишет EG.ru. Этот диагноз ей поставили еще в 27-летнем возрасте.
Также издание опубликовало фото, на котором якобы София Ротару выглядит не очень красиво, так якобы болезнь повлияла на внешность звезды.
Ранее сообщалось, что 71-летняя София Ротару, которая в августе 2018 попала в больницу, вернулась к концертной деятельности. Тогда медики диагностировали гипертонический криз.
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