В Москве в последний путь провожают 38-летнюю певицу Юлию Началову (видео)

Церемония прощания с артисткой началась в 11 часов по киевскому времени.

21 марта в Москве в последний путь провожают певицу Юлию Началову, которая скончалась 16 марта. Ей было 38 лет.

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Звезду 90-х похоронят на Троекуровском кладбище, возле которого с самого утра собрались поклонники исполнительницы. Церемония прощания с артисткой началась в 11 часов по киевскому времени.

Среди присутствующих - много пожилых людей, все они держат в руках диски с песнями Юлии. Съемки в траурном зале родственники певицы запретили вести, сообщает "СтарХит".

Почтить память исполнительницы пришел и солист "Иванушки International" Кирилл Андреев. Большой венок внесли от Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Приехала на похороны и певица Анастасия Стоцкая.

Как сообщал УНИАН, российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позже артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи сделали Началовой операцию, после которой певица в тот же день умерла.