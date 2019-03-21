Известная украинская певица выходит замуж (фото)
11:56, 21 марта 2019Общество
2006 0
Имя избранника певица скрывает.
Очевидно, артистка выходит замуж / vikanablack / Instagram
Участница популярной украинской группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха удивила поклонников неожиданной новостью.
Читайте такжеКонкурс "Мисс Украина" меняет требования к девушкам
На своей странице в Instagram артистка намекнула, что выходит замуж. Возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием.
"Есть в моей жизни то, что хочется оставить только для себя и не комментировать", - подписала романтичный кадр Смеюха, но позже удалила этот пост.
На фото можно увидеть на пальце артистки помолвочное кольцо. Правда, украшение почему-то на среднем пальце, а не на безымянном.
Ранее одна из участниц украинской группы «НеАнгелы» певица Виктория Смеюха восхитила сеть своей стройной фигурой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter