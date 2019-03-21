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Известная украинская певица выходит замуж (фото)

11:56, 21 марта 2019
Общество
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Очевидно, артистка выходит замуж / vikanablack / Instagram

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На своей странице в Instagram артистка намекнула, что выходит замуж. Возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием. 

"Есть в моей жизни то, что хочется оставить только для себя и не комментировать", - подписала романтичный кадр Смеюха, но позже удалила этот пост.

На фото можно увидеть на пальце артистки помолвочное кольцо. Правда, украшение почему-то на среднем пальце, а не на безымянном.

Ранее одна из участниц украинской группы «НеАнгелы» певица Виктория Смеюха восхитила сеть своей стройной фигурой.

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Теги: #певица