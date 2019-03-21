Группа "Время и Стекло" представила черно-белый клип на свою первую украиноязычную песню

Новый клип отличается от предыдущих работ группы минимализмом: только черный фон, дым и танцующие Надя Дорофеева и Позитив.

Популярная украинская группа "Время и Стекло" представила свою первую украиноязычную песню "Дим".

Черно-белый клип на песню опубликован на официальном Youtube-канале группы.

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Новый клип отличается от предыдущих работ группы минимализмом: только черный фон, дым и танцующие Надя Дорофеева и Позитив.

Фанаты с восторгом отреагировали на новую песню, и даже не владеющим украинским языком поклонникам группы она пришлась по душе.

"Крутой трек! Мне он сразу понравился, хоть я не знаю украинский﻿", "Спасибо, что вы продвигаете украинский язык, очень приятно слышать родной язык", "Крутая песня, еще и на украинском", "Лучшая песня за последнее время", - пишут в комментариях под видео.

Как сообщал УНИАН, в феврале Настя Каменских выпустила клип на хит "Попа, как у Ким".