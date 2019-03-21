40 святых: традиции, приметы и запреты на день сорока святых

Память 40 мучеников относится к одному из самых почитаемых праздников. В день памяти 40 святых облегчается строгость Великого поста.

Ежегодно 22 марта христиане отметят праздник 40 святых. В этот день почитается память сорока Севастийских мучеников.

Праздник имеет несколько названий: Сорока мучеников, Сорок святых, в народе – сороки. Память почитается в православной и католической церкви, а также в древневосточных и ряде протестантских церквях.

Сорок Севастийских мучеников - 40 воинов XII римского легиона, которые погибли в 320 году близ города Севастия (ныне - турецкий город Сивас) за отказ отречься от христианской веры.

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Воины были родом из Каппадокии (ныне территория Турции) в составе римского войска, которое стояло в городе Севастии. Военачальник Агрикола потребовал от них жертву языческим богам. После отказа римские воины вечером воинов раздели и поставили в покрытое льдом озеро. На берегу в то время постоянно разогревали баню для тех, кто отступничеством захотел бы спасти свою жизнь. Один из воинов не выдержал страданий и вышел из озера, но на пороге бани упал замертво. Один из надзирателей, пораженный мужеством воинов, со словами "И я - христианин!" зашел в озеро. Их снова стало сорок.

По преданию, римские воины, видя, что мученики не замерзают, перебили им голени и сожгли. Обугленные кости мучеников были брошены в воду, чтобы христиане не собрали их. Согласно житию, спустя три дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребению их останки. Епископ с несколькими клириками ночью собрал их останки и с честью похоронил.

Имена 40 святых: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Уалент (Валент), Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Уалерий (Валерий), Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий.

Память Сорока мучеников относится к кругу наиболее чтимых праздников. В день их памяти облегчается строгость Великого поста и совершается литургия преждеосвященных Даров.

Традиции на 40 святых

В этот день обязательно идут в церковь и ставят 40 свечей, молятся, благодарят Бога за все, просят защиты от бед, болезней, ударяя 40 поклонов.

Хозяйки обязательно пекут 40 булочек в форме птичек. В разных регионах Украины они имеют названия птиц - сороки, жаворонки, аистенков. В народе верили, что именно на Сорок святых с теплых краев возвращаются пернатые - сорок разных пород.

Часто птичек нанизывали на небольшие тросточки, хворостинки и так запекали. Их развешивали на деревьях в саду, дарили соседям или же раздавали детям – чтобы в хозяйстве домашняя птица здорова была.

Считали, что в этот день сорока берет сорок прутиков или веточек и строит себе из них гнездо. Говорили: Ныне сорока – именинница. Сорока, если не беспокоить ее и не разрушать гнезда, выступает своеобразным оберегом дома, у которого живет. Этимологически слово "сорока" связано со словом сорок, то есть народ считает, что сорока крещена в день сорока святых.

На сороки принято приглашать в дом близких людей: чем их больше будет, тем лучше. В доме должно быть шумно и весело.

Девушка на сороки должна разорвать сорок нитей и сломать 40 деревянных плашек – чтобы очень быстро прогнать зиму.

Рассеивали по огороду мак, надеясь на урожай в сорок раз больше посеяно. Чтобы поддержать эти надежды, на Сорок святых варили гороховую похлебку, делали горохвяники, пекли пирожки с горохом, готовили вареники с маком.

Наиболее символичным был обряд – Топтать ряст. Считалось, кто весной его оттопчет – убережет жизнь и здоровье в течение года. Поэтому даже пожилые и слабые выходили в поле и, притаптывая зеленые всходы, говорили: хожу по земле, хожу по земле хохлатка. Дай, Боже, потоптать и того года дождаться.

Что нельзя делать в День сорока святых

В этот день нельзя работать физически, а также заниматься уборкой жилья. Также нельзя есть мясо, рыбу, яйца, как и во время всего Великого поста. Нельзя стирать, шить или что-то ремонтировать. В День сорока святых нельзя одалживать деньги. Кроме этого, нельзя гневаться, злиться и сквернословить.

Что можно делать в День сорока святых

Зато, в День сорока святых обязательно нужно испечь булочки-жаворонки. В этот праздник также можно гадать и призывать весну. Все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь и помолиться. Молодым людям в этот день следует качаться на качелях. Говорят, что это действие принесет счастье и урожайный год. Также в этот день принято строить планы на будущее и мечтать.

Приметы в День сорока святых

Если 22 марта в День сорока святых стоит хорошая погода, значит, еще 40 дней можно не волноваться, что вернутся холода. Холодная погода в День сорока святых означает, что следующие 40 дней весна может бороться с зимой, возможны резкие изменения погодных условий. Если же 22 марта выпал снег, пасхальная неделя будет очень холодной. Если на Сорок святых осадки и мало солнца – не будет весеннего половодья, летом не ожидается длительных ливневых дождей, а осень выдастся сухой и спокойным.

Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне в День сорока святых, значит лето будет холодным и урожайным. Если 22 марта вам повезет увидеть скворца, значит, лето будет очень теплым.