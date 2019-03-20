MARUV в вызывающей позе снялась для российского глянца (фото)
19:07, 20 марта 2019Общество
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В историях на официальной странице в Instagram артистка опубликовала фотографии и видео из закулисья съемки.
Певицу MARUV пригласили в Москву на вечеринку, посвященную Евровидению
Украинская певица MARUV стала героиней нового выпуска популярного российского журнала.
MARUV снялась для российского журнала / скриншот
В историях на официальной странице в Instagram артистка опубликовала фотографии и видео из закулисья съемки.
В Instagram артистка опубликовала фотографии / скриншот
Ранее MARUV в откровенных нарядах устроила "интеллигентную провокацию" в Казахстане.
Как сообщал УНИАН, вокруг нынешнего нацотбора на Евровидение в Украине разгорелся скандал. НОТУ сообщила, что после отказа MARUV представителя от Украины на международный конкурс будут выбирать с финалистов нацотбора. Однако финалисты, которые заняли вторую и третью строчку в зачетном итоге (группы Freedom Jazz и KAZKA соответственно), также отказались от участия в нынешнем конкурсе. В конечном итоге НОТУ объявила, что в этом году Украина не будет принимать участия в песенном конкурсе Евровидение-2019.
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