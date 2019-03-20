MARUV в вызывающей позе снялась для российского глянца (фото)

Украинская певица MARUV стала героиней нового выпуска популярного российского журнала.

В историях на официальной странице в Instagram артистка опубликовала фотографии и видео из закулисья съемки.

Ранее MARUV в откровенных нарядах устроила "интеллигентную провокацию" в Казахстане.

Как сообщал УНИАН, вокруг нынешнего нацотбора на Евровидение в Украине разгорелся скандал. НОТУ сообщила, что после отказа MARUV представителя от Украины на международный конкурс будут выбирать с финалистов нацотбора. Однако финалисты, которые заняли вторую и третью строчку в зачетном итоге (группы Freedom Jazz и KAZKA соответственно), также отказались от участия в нынешнем конкурсе. В конечном итоге НОТУ объявила, что в этом году Украина не будет принимать участия в песенном конкурсе Евровидение-2019.