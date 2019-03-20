"Кошмар в сети": ведущий Дмитрий Комаров прокомментировал видео с "кровавым нападением" в Бразилии

Путешественник, который сейчас находится в Бразилии, поспешил успокоить фанатов. В сети появилось видео под хэштегом #dmytrokomarov, на котором Комаров убегает от неизвестных мужчин, а после слышаться выстрелы. Складывается впечатление, что Дмитрий серьезно пострадал в перестрелке.

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Как выяснилось, ведущий попробовал себя в роли каскадера. "Друзья, только увидел, какой кошмар в сети и сколько сотен сообщений в моих телефонах. Спешу еще раз подчеркнуть: я жив и здоров. На видео кадры со съемок, где я учился работать каскадером. А вот почему они появились в сети, вырванные из контекста - это другой вопрос. По условиям договора с бразильской командой киношников, которые организовывали эти съемки, мы обязывались предоставить им все отснятые материалы, потому что они, как актеры, тоже участвуют. Там их лица. Выложил видео на свой канал бразилец по имени Иван. По сути, выложил себя - на видео он бежит за мной с пистолетом в роли бандита. Он же - каскадер и организатор съемок. Позвонили Ивану с вопросом, зачем он это сделал, и он ответил: "Это просто шутка". В принципе, по каналу видно, что там видосы со съемок фильмов. Я не смотрю в экран телефона день и ночь в экспедициях, как делают многие. Я почти не пользуюсь соцсетями. Поэтому вчера начала этой волны не заметил. Уже поздно ночью мне дозвонились коллеги, я увидел видео и записал видеообращение, сказал, что жив, позвонил домой. Там тоже запереживали сильно. Утро я начинаю не с телефона - нет такой привычки. Звук на ночь отключаю, чтобы не будил. Поэтому не сразу увидел, что телефон вообще "красный" от сообщений", - рассказывает Комаров.

Как сообщал УНИАН, ранее Ранее на YouTube канале "ACTOR FIGHT" появилось видео с кадрами нападения на Дмитрия Комарова. Видео спровоцировало ажиотаж в сети, многие предположили, что это фейк.