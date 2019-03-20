Настя Каменских раззадорила фантазию поклонников новым секси-фото

Поклонники украинской певицы разошлись во мнениях о новом фото Насти Каменских.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, опубликовала на своей странице в Instagram новое фото.

На снимке звезда украинского шоу-бизнеса позирует в белом боди, ее томный взгляд, устремлен в объектив камеры, а приоткрытый рот она прикрывает рукой.

Поклонники украинской певицы разошлись во мнениях о новом фото Насти Каменских. Некоторые отметили, что им надоели однообразные и откровенные фото звезды, а других восхитила фигура Насти Каменских.

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"Всем желаю волшебной весны, найти свою форму и чтоб у каждой была #попакакуким", - подписала Каменских пост в Instagram.

"Просто шикарная!"; "Жирная корова"; "Отличная фигура"; "Настя! Ты задолбала своей жопой"; "Красавица. Так держать"; "Опять жопа, п*ська, задолбала"; "Класс ножки"; "Ух ты...Настенька супер"; "Настя ты сeкси"; "Мы думали ты беременна"; "Ти в этом просто супер секси"; "Губастая девка"; "Надень юбку, надоела голая, красивого нет ничего, противно смотреть"; "Какая крупная женщина!"; "Какая красивая"; "Идеальная! Но пора уже идти в декрет. Очень хочется видеть вас счастливой мамочкой и любимой женой", "Очень...сексуальна", - пишут подписчики Насти Каменских в комментариях к посту.

Напомним, ранее Настя Каменских показала новое совместное фото с Потапом, на котором она эротично наклонилась к фотокамере, прикрыв нижнюю губу пальчиком.