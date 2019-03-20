Стал известен гонорар скандальной Лободы в России

Певица после рождения ребенка подняла цены за корпоративы.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода составила серьезную конкуренцию российским звездам.

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После рождения второй дочери в мае 2018-го Светлана подняла свой гонорар. Если раньше Лободу можно было "заказать" на частное мероприятие за 75 тысяч евро, то теперь нужно выложить 100 тысяч.

Как сообщает Peopletalk, по стоимости частных концертов артистка обогнала Филиппа Киркорова. Гонорар певца - порядка 70 тысяч евро.

Николай Басков может выступить за 50 тысяч евро, примерно во столько же тебе обойдется корпоратив с Сергеем Лазаревым (35), Дмитрием Нагиевым (51), Иваном Ургантом (40) или Верой Брежневой (37). Больше 100 тысяч за выступление в России берет только группа "Ленинград".

Как сообщал УНИАН, Лобода спровоцировала волну обсуждений. Причиной стала фотография с мужчиной. На своей страничке в Instagram Светлана опубликовала снимок, на котором запечатлена с немолодым неизвестным.