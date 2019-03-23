Сегодня отмечаются именины Галины: открытки и поздравления с днем ангела
Украинские православные 23 марта отмечают день памяти мученицы Галины Коринфской. На именины Галины по церковному календарю девушек и женщин с таким именем принято поздравлять с днем ангела.
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Имя «Галина» имеет древнегреческое происхождение. Греки называли так штиль на море, а также состояние спокойствия и тишины.
Считается, что девушки по имени Галина отличаются смелостью, самоуверенностью и общительностью. Они часто становятся душой компании и обретают массу поклонников среди сильного пола.
УНИАН вспомнил историю святой христианской мученицы. А кроме того, собрал в сети лучшие стихи и открытки на день ангела Галины.
История Галины Коринфской
Галина жила в греческом полисе Коринф в III веке, в эпоху преследования христиан. Она была одной из учениц святого старца Кодрата, который был талантливым целителем и проповедником христианства.
Император Декий приказал схватить Кодрата и его учеников-христиан. Галину и ее единомышленников жестоко пытали за отказ предать веру в Христа. 23 марта (10) марта 251 года ее казнили. На месте казни девушки возник источник чистой воды, который стал напоминанием о трагедии.
Именины Галины – поздравления
Галина — чуткая, прекрасная,
Как солнце — светлая и ясная!
Такая искренняя, добрая!
Немножко дерзкая и гордая.
И, безусловно, справедливая,
Порою чуточку строптивая...
Своим идеям вечно верная,
А поведением –примерная!
Всегда останешься такой,
Веселой, красивой и родной!
***
Галина — значит, безмятежная.
В день именин хочу желать:
Такой будь доброю и нежною,
Какой тебя дано мне знать.
Пусть будет много в жизни радости,
Волшебной мира красоты,
Добра, тепла и счастья сладости,
Больших успехов высоты!
***
Галя, наконец-то дождалась!
Ангел прилетел к тебе на крыльях.
И хоть он устал и шея в мыле -
Все-таки принес любовь и страсть!
В этот час его с улыбкой встреть,
Приготовь чайку и что покрепче,
Чтобы был с тобою он и впредь,
А не лишь в день Ангела сердечный!
***
В чистый, светлый праздник именин,
Вас, Галина, поздравляю я!
И желаю Вам достичь вершин,
О которых мечтали всегда!
Пусть и в зиму, и в жаркое лето
Счастье, вера Вас ждут на пути!
Чтоб любовью Вы были согреты,
Чтоб удача ждала впереди!
***
Галя, именины наступили,
Что же этот день тебе сулит?
Я желаю, чтоб тебя любили,
И тебе желаю полюбить.
Будь красивой, умной, постоянной,
В общем-то не девушка, а клад!
Мудрой будь всегда невероятно,
Пусть глаза, как звездочки, горят!
День ангела Галины – открытки
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