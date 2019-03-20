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По стопам Пугачевой: 70-летний российский певец готовится стать отцом - СМИ

12:12, 20 марта 2019
Общество
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19 марта Леонтьеву исполнилось 70 лет / фото instagram.com/alla_orfey

Об этом "Комсомольской правде" рассказал бывший администратор артиста Александр Богданович. Исполнитель занят поиском суррогатной матери.

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"Леонтьев не оставляет планов стать отцом. Жена Валерия Яковлевича Люся считает, что у суррогатной матери должна быть приличная родословная, хорошие гены. Поэтому они с Леонтьевым пока смотрят анкеты, ищут подходящую суррогатную мать для их будущего ребенка", - признался экс-помощник артиста.

Валерий Леонтьев женат на Людмиле Исакович. Вместе они с 1972 года, но официально зарегистрировали отношения только в 1998 году. 

Напомним, в 2013 году Алла Пугачева и Максим Галкин стали биологическими родителями детей, появившихся на свет от суррогатной матери. 

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Теги: #певец#Алла Пугачева