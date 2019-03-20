По стопам Пугачевой: 70-летний российский певец готовится стать отцом - СМИ

Артист занят поиском суррогатной матери.

Советский и российский певец Валерий Леонтьев, которому 19 марта исполнилось 70 лет, задумался о детях.

Об этом "Комсомольской правде" рассказал бывший администратор артиста Александр Богданович. Исполнитель занят поиском суррогатной матери.

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"Леонтьев не оставляет планов стать отцом. Жена Валерия Яковлевича Люся считает, что у суррогатной матери должна быть приличная родословная, хорошие гены. Поэтому они с Леонтьевым пока смотрят анкеты, ищут подходящую суррогатную мать для их будущего ребенка", - признался экс-помощник артиста.

Валерий Леонтьев женат на Людмиле Исакович. Вместе они с 1972 года, но официально зарегистрировали отношения только в 1998 году.

Напомним, в 2013 году Алла Пугачева и Максим Галкин стали биологическими родителями детей, появившихся на свет от суррогатной матери.